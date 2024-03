Algérie: Base centrale logistique de Blida - Un fleuron de l'industrie militaire au diapason du développement technologique

BLIDA — La Base centrale logistique El Chahid Mohamed Saoudi "Si-Mustapha" de Blida est un fleuron de l'industrie militaire au diapason du développement technologique en matière de rénovation et de modernisation des engins militaires, ont indiqué jeudi, ses responsables.

Cet établissement militaire, structuré en Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) "oeuvre en permanence à améliorer ses capacités opérationnelles pour atteindre les objectifs fixés par le Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) en répondant à ses besoins en matière de rénovation et de modernisation des engins et équipements militaires pour relever la disponibilité au combat", a déclaré son Directeur général, le général B. Abdallah, dans son allocution en marge d'une visite guidée au profit de représentants de la presse nationale.

Cette visite guidée a permis aux représentants de la presse, de "s'informer de plus près sur le travail et les missions de cet établissement, au même titre que sur les réalisations et avancées réalisées par l'ANP, notamment en matière de modernisation pour garantir une disponibilité opérationnelle permanente pour toutes ses composantes", a-t-il ajouté.

Il a aussi souligné l'inscription de cette visite dans le cadre de "l'ouverture" de l'institution militaire sur les medias.

%

A noter que ce fleuron de l'industrie militaire s'étend sur une superficie de 150 ha et emploie 2.500 travailleurs, entre employés militaires et civils.

Il englobe, en outre, plusieurs départements spécialisés dans différents domaines, à l'instar de celui de rénovation armement et optiques, rénovation des radars et rénovation et réparation des engins chenillés, entre autres, exploitant tous des technologies de pointe, outre l'atelier usinage de pièce de rechange mécaniques au profit de l'ANP et d'entreprises nationales, selon les informations fournies sur place par des cadres militaires de cet établissement.

L'établissement dispose également d'un Institut de formation des employés au double plan théorique et appliqué, tout en assurant des stages pratiques aux stagiaires du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, selon les explications fournies sur site.