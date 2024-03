Algérie: Nâama - Soumia Chaâbane, modèle de volonté et de persévérance de la femme productive

NAAMA — Mme Soumia Chaabane de la wilaya de Nâama est un modèle de volonté et de persévérance de la femme productive, qui contribue au développement économique avec son métier d'extraction d'huiles de plantes aromatiques.

Cette femme a trouvé sa voie dans ce domaine avec la création d'une micro-entreprise, dans la commune de Mecheria, il y'a trois ans, après ses études universitaires en biologie botanique, pour réaliser son rêve d'enfance, en oeuvrant à sa concrétisation et à sa promotion.

A propos de la méthode adoptée dans la production, Mme Soumia a expliqué qu"'elle s'appuie sur un distillateur, un chauffe-eau et certains accessoires pour l'extraction des huiles naturelles de qualité, et ce, après la préparation des plantes, notamment le romarin et la lavande, dont la cueillette doit se faire durant la phase de maturité de la plante".

Elle a souligné, en outre, les difficultés auxquelles elle est confrontée pour obtenir de plus grands rendements de son activité, liés notamment à l'acquisition des matières premières, leurs coûts élevés et au déclin du couvert végétal dans les zones steppiques et montagneuses de la wilaya, en raison de la sécheresse, ainsi que la récolte non réglementée dans le milieu naturel.

Mme Soumia compte transmettre son expérience et ses performances dans ce domaine, indiquant qu'elle avait déjà contribué à la formation de 20 jeunes, lors de l'encadrement de sessions de formation organisées par la Chambre de wilaya de l'artisanat et des métiers.

Elle s'est également tournée vers l'expérimentation de la fabrication de savon naturel, tout en s'appuyant principalement sur les plateformes Internet pour commercialiser ces produits.

Tout en soulignant l'importance de soutenir et de développer la filière de la culture des plantes et des herbes aromatiques et d'étendre ses zones à travers la wilaya, en plus de promouvoir et d'introduire des produits à base d'huiles essentielles, elle a noté que le marché créée grâce à ces produits attire aujourd'hui les touristes et contribue à créer de la richesse et à fournir de la main d'oeuvre.

Elle a lancé, à cette occasion, un appel aux jeunes ayant obtenu des diplômes scientifiques pour créer des sociétés activant dans le domaine et contribuer à la relance de l'économie, grâce à l'exploitation de ces ressources naturelles.

Le même responsable a souligné que les producteurs d'huiles végétales obtiennent des licences d'exploitation de quotas spécifiques de certains types d'espèces végétales et forestières, après avoir procédé à un appel d'offres pour une somme symbolique.

L'universitaire de l'Institut des sciences naturelles et de la vie au Centre universitaire de Nâama, Amrouche AbdelIlah, a énuméré les avantages de ces huiles essentielles, qui ont prouvé leur efficacité dans les soins de santé, la beauté et du confort physique et psychologique, mais qui ont encore besoin, a-t-il dit, d'être approfondies par des études et des recherches.