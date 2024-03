Algérie: Tenue d'un challenge dédié aux femmes futures entrepreneures samedi à Alger

ALGER — La première édition du Challenge dédié aux femmes futures entrepreneures (CFFE) sera organisée, samedi prochain à Alger, et récompensera les projets innovants des étudiantes de cinq écoles supérieures afin de les inciter à devenir entrepreneures, a indiqué, jeudi, un communiqué de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET), co-organisatrice de ce concours.

"Ce concours d'idées innovantes lancé exclusivement à l'attention des étudiantes futures femmes entrepreneures des cinq écoles supérieures qui sont l'Ecole nationale supérieure agronomique (ENSA), l'Ecole des hautes études commerciales (EHEC), l'Ecole nationale des sciences vétérinaires (ENSV), l'Ecole supérieures des sciences d'aliment et industries agroalimentaires (ESSAIA) et l'Ecole nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du territoire (ENSSMAL), se tiendra au niveau de l'ENSSMAL, co-organisatrice de cet évènement, précise la même source.

Ce challenge qui repose sur les thématiques de l'agroalimentaire, le bien-être et la santé, est un moyen "d'inspirer et d'unir les jeunes femmes et les inciter à se lancer dans des activités entrepreneuriales, d'exprimer leur créativité et développer leurs entreprises dans un avenir proche", ajoute le communiqué, soulignant que cette initiative vise, également, "à responsabiliser les jeunes femmes en leur donnant l'opportunité de créer des outils leur permettant de réaliser leurs rêves".

Sur 18 projets déposés, un jury d'experts a présélectionné 9 d'entre eux, "sur des critères de profitabilité, d'innovation, de capacité marketing et de leur potentiel de croissance", et leur porteuses ont bénéficié d'un coaching en ligne sur le business model dispensé par la responsable de l'incubateur de l'EHEC afin de les préparer au challenge, explique la même source.

L'ANVREDET a indiqué dans son communiqué que les cinq gagnantes de ce concours, à l'issue de la présentation de leurs projets devant un jury composé d'éminents experts dans le domaine de la création de start-up, bénéficieront d'une incubation et d'un accompagnement technique.

Et dans le but de renforcer ses liens de partenariat scientifique, technique et technologique, l'ANVREDET signera, en marge de ce challenge, trois conventions de partenariat avec respectivement l'ENSSMAL, l'ENSV et l'ESSAIA, conclut le communiqué.