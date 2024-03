Algérie: Journée internationale des Femmes - D'importants acquis pour conforter la place de la femme algérienne

ALGER — La femme algérienne célèbre, vendredi, sa Journée internationale, coïncidant avec le 8 mars de chaque année, alors qu'elle occupe une place privilégiée qui lui a permis de réaliser d'importants acquis dans l'Algérie nouvelle, dont les bases ont été jetées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et d'accéder à des postes de responsabilité dans différents domaines, grâce à un environnement favorable et à un cadre législatif qui consacre la parité et l'égalité.

La femme algérienne fait désormais partie intégrante du processus d'édification de l'Algérie nouvelle, sous-tendu par l'investissement dans le capital humain, la compétence, l'excellence, et la promotion de la transparence et du travail loin de toute forme de corruption. Il s'agit là d'une nouvelle ère où seuls les intérêts suprêmes de l'Algérie primeront, comme l'a déjà souligné le président de la République, en affirmant que l'Algérie a consacré dans sa législation l'égalité des chances et la parité, et que la femme partage avec l'homme les valeurs de citoyenneté, les droits et les devoirs.

En outre, les principes constitutionnels ont consacré la parité et droits politiques de la femme en assurant leur représentation au sein des assemblées et des organes élus.

La femme occupe également une place importante dans le corps judiciaire, représentant 48% du nombre total de magistrats. Elles sont fortement représentées au niveau de la justice administrative et des tribunaux commerciaux spécialisés, en plus d'occuper des fonctions supérieurs dans l'administration centrale.

Cet environnement favorable a permis à la femme algérienne d'accéder à des domaines et à des spécialités qui étaient, jusqu'à récemment, monopolisés par l'homme.

Par ailleurs, et à la faveur de l'engagement du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) à la promotion du rôle de la femme dans tous les domaines militaires, la gente féminine a brillé de milles feux et réalisé des résultats remarquables dans les domaines opérationnels, sportifs et technologiques. Ainsi, les forces de l'armée se sont renforcées par des femmes pilotes de chasse et parachutistes.

La mission de défendre la patrie est loin d'être étrangère à la femme algérienne, elle qui a donné, durant la glorieuse guerre de libération, un exemple de bravoure et de courage, en luttant pour la liberté et l'indépendance.

Poursuivant ces efforts inlassables en vue de consacrer les droits de la femme, l'Algérie, durant son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, et conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, compte inscrire le thème "Femme, paix et sécurité" en tant que priorité qu'elle aspire à concrétiser en guise de contribution à la consolidation du rôle et de la place de la femme".