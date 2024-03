Algérie: Pêche - Badani reçoit le Directeur général de la FAO

ALGER — Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, M. Ahmed Badani, a reçu, jeudi au siège du ministère, le Directeur général (DG) de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), M. Qu Dongyu, avec lequel il a exploré les opportunités de renforcement de la coopération et du partenariat dans les domaine de la pêche, du développement de l'aquaculture et de la promotion de la recherche scientifique appliquée, indique un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre, qui s'est déroulée en présence de cadres du ministère et de membres du bureau de la FAO, le ministre a passé en revue les réalisations accomplies dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que les perspectives de son développement, à travers l'exploitation des capacités maritimes et aquatiques, et la promotion de la recherche scientifique, a ajouté la même source.

A ce propos, M. Badani a affiché la disposition du ministère à coopérer et à coordonner avec l'Organisation pour développer les campagnes d'évaluation de la richesse halieutique, l'activité d'aquaculture en eau de mer et en eau douce, ainsi que celle intégrée à l'agriculture, pour réaliser les objectifs tracés au titre de la stratégie du secteur à l'horizon 2030.

A son tour, Le DG de la FAO a précisé que l'Organisation entretenait "une coopération étroite et de longue date" avec l'Algérie dans le domaine de la préservation de la biodiversité et des réserves halieutiques, relevant sa disposition à fournir l'appui technique nécessaire pour contribuer au développement de la pêche et accompagner les recherches scientifiques et les initiatives innovantes, dans le souci de développer le domaine de l'aquaculture, connu par sa croissance accélérée et sa durabilité, et qui est devenu aujourd'hui une nouvelle industrie et un investissement lucratif et efficace à même de créer une chaine économique verte intégrée.

Et d'enchainer que ce domaine représente, en outre, une solution efficiente pour satisfaire la demande accrue sur le poisson, en raison de la croissance démographique, d'autant que la filière de l'aquaculture couvre 52% de la consommation mondiale de poisson, a ajouté le communiqué.