Algérie: Journée internationale de la Femme - Cérémonie en l'honneur des femmes affiliées au secteur de la formation professionnelle

ALGER — Une cérémonie en l'honneur des femmes affiliées au secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels a été organisée, jeudi à Alger, en guise de reconnaissance de leur riche contribution dans le domaine de la formation, à l'occasion de la Journée internationale de la Femme célébrée le 8 mars de chaque année.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, l'Inspecteur général au ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, M. Krimou Dahmani a salué "l'attachement de l'Etat sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à promouvoir le rôle de la femme et à renforcer sa contribution dans tous les domaines".

Dirigé par le ministre Yacine Merabi, le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels veille "à renforcer la représentation de la femme au niveau de tous les services, et ce en application du principe d'égalité des chances et la valorisation des compétences féminines", a affirmé M. Dahmani.

Le ministère a distingué, par la même, trois (3) femmes officiers relevant de la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de réinsertion pour leur apport en termes de formation et d'enseignement des pensionnaires des établissements de rééducation et de réinsertion ainsi que plusieurs femmes sahraouies et palestiniennes.

Intervenant à cette occasion, le directeur de la recherche et de la réinsertion sociale des détenus, Kada Belghitri a mis en avant "le rôle important de la femme dans la société", se félicitant de "l'étroite coopération entre son administration et le secteur de la formation professionnelle visant à offrir une formation continue aux détenus".

Par ailleurs, une exposition de tenues traditionnelles et de produits artisanaux a eu lieu avec la participation de femmes au foyer issues des quatre coins du pays.