Algérie: Ouverture lundi de la foire 'Ramadhan au Palais' avec la participation de plus de 90 exposants

ALGER — La foire "Ramadhan au Palais" s'ouvrira lundi prochain au Palais des expositions à Alger, avec la participation de plus de 90 exposants, a annoncé jeudi la Société algérienne des foires et expositions (Safex).

Organisée en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie (CCI-Mezghena) et la Direction du Commerce et de la promotion des exportations de la wilaya d'Alger, la foire débutera lundi 11 mars (au lieu de samedi 9 mars, comme annoncé précédemment) et s'étalera jusqu'au samedi 5 avril prochain, précise le communiqué.

L'évènement verra la participation de plus de 90 exposants sur une superficie totale de près de 1000 m2 au niveau du pavillon de l'Ahaggar qui constituera un espace d'exposition et de vente de produits de large consommation pendant le mois sacré, tels les produits alimentaires (viandes, fruits et légumes...), les appareils électroménagers, les vêtements et textiles, les ustensiles et les accessoires, les produits traditionnels et artisanaux, les matériaux d'emballage et les produits de nettoyage, précise la même source.

L'entreprise "Souk El Fellah El Djadid" participera pour la première fois à cette foire avec plusieurs exposants représentant divers secteurs et filières.

La manifestation, ajoute la Safex, connait "une dynamique" en termes de participation depuis sa première édition organisée en 2021, en attirant des entreprises algériennes activant dans divers secteurs et filières, soulignant que cet évènement attire chaque année les citoyens, d'autant plus qu'il répond aux besoins et désirs des consommateurs et familles algériennes en prévision du mois sacré", note la même source.

Un programme de loisirs a été tracé à cette occasion, outre l'organisation de plusieurs activités pendant les soirées du weekend.