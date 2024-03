Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation du marché des actions augmente de près de 47 milliards FCFA

A l'issue de la séance de cotation de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de ce jeudi 7 mars 2024, la capitalisation boursière du marché des actions a augmenté de 46,689 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est établie en effet à 7893,290 milliards de FCFA contre 7846,691 milliards de FCFA la veille. Cette augmentation fait suite à celle de l'indice composite (indice général de la Bourse) qui a gagné 0,59% à 212,17 points contre 210,92 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a aussi enregistré une hausse de 0,54% à 106,72 points contre 106,15 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) s'est accru de 0,44% à 98,70 points contre 98,27 points la veille.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle enregistre une baisse de 2,324 milliards, s'établissant à 10 277,110 milliards de FCFA contre 10 279,434 milliards de FCFA le 6 mars 2024.

En ce qui le concerne, la valeur des transactions s'est élevée à 342,320 millions de FCFA contre 411,296 milliards de FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sitab Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 6 065 FCFA), Total Sénégal (plus 6,58% à 2 350 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 4,55% à 460 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 3,60% à 2 300 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 3,19% à 1 780 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres CFAO Côte d'ivoire (moins 7,28% à 700 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 3,90% à 740 FCFA), Oragroup Togo (moins 3,15% à 2 150FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 2,94% à 1 485 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (moins 2,73% à 1 070 FCFA).