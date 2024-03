Ethiopie: Une entreprise réputée de construction de logements étend ses investissements au-delà de la construction de maisons

<strong>Addis Ababa — Le groupe OVID, une entreprise réputée pour ses projets immobiliers efficaces en Éthiopie, s'efforce d'élargir ses horizons d'investissement aux secteurs des transports et de l'industrie.

La direction du groupe OVID a visité l'agence de presse éthiopienne (ENA) et s'est entretenue avec les dirigeants de l'ENA sur les domaines de collaboration communs.

Le PDG du groupe OVID, Yonas Tadese, a souligné à cette occasion les projets de l'entreprise visant à contribuer au développement du pays par le biais de divers secteurs, dont le transport et l'industrie.

OVID s'est imposé comme un leader dans le secteur de la construction en Éthiopie, en réalisant des projets de logement de qualité dans des délais courts.

Récemment, la société a également réalisé une étude pour la mise en place d'un système de transport par téléphérique dans la capitale, a-t-il révélé.

"Nous nous étendons au transport et à l'industrie au-delà du développement du logement et nous introduisons des technologies modernes pour fournir des projets de construction rapides et de qualité afin de contribuer au développement de l'Éthiopie et de créer un pays meilleur", a fait remarquer M. Yonas.

Il a souligné les problèmes de logement auxquels sont confrontés les citoyens éthiopiens à faibles et moyens revenus, et a insisté sur l'engagement d'OVID à trouver des solutions en collaboration avec les banques et le soutien du gouvernement.

%

Le PDG a également révélé l'achèvement d'une étude sur une nouvelle technologie de construction encore plus efficace que les méthodes actuellement utilisées dans le pays.

En outre, M. Yonas a reconnu l'impact positif du soutien du gouvernement sur le développement d'OVID et l'adoption de technologies avancées. Il a cité en exemple la fabrique de pain récemment construite par l'entreprise dans la sous-ville de Lemi Kura, en soulignant sa contribution à la création d'emplois. Il s'est engagé à continuer à entreprendre des projets qui profitent à la société éthiopienne.

Le PDG de l'agence de presse éthiopienne, Seife Deribe, a quant à lui souligné les objectifs de développement communs de l'ENA et de l'OVID, en insistant sur l'importance d'un partenariat de collaboration pour stimuler le progrès du pays.

Le PDG a également déclaré que l'ENA pourrait agir en tant que partenaire en amplifiant les initiatives de développement de l'OVID par le biais d'une communication ciblée vers des publics nationaux et internationaux, tout en maintenant son engagement inébranlable à l'égard de l'intégrité professionnelle.

Il a ajouté qu'OVID peut tirer parti des ressources disponibles dans le complexe immobilier ultramoderne récemment inauguré par l'ENA, y compris les halls.