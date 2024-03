Afrique du Nord: Rencontres Maghreb Oléagineux - Franc succès de la 2ème édition

Rabat — La deuxième édition des Rencontres Maghreb Oléagineux (RMO), tenue les 5 et 6 mars à Rabat, a connu un grand succès, selon la Fédération Interprofessionnelle des Oléagineux (FOLEA), un des organisateurs de cet événement.

Initiées conjointement par la FOLEA et l'Association française de développement international des huiles et protéines végétales (Agropol), ces rencontres ont offert une plateforme d'échange unique pour aborder les défis du secteur agricole dans un contexte de changement climatique et les opportunités que les cultures oléagineuses représentent afin d'y faire face, indique un communiqué de la Fédération.

Cité par la même source, le président de la FOLEA, Mohammed El Baraka, a mis en exergue l'importance capitale de ces rencontres, notant que "les RMO représentent bien plus qu'un simple événement. Elles constituent une plateforme essentielle, où les acteurs des filières oléagineuses peuvent non seulement partager leurs expertises et leurs expériences, mais également forger des alliances stratégiques et établir des collaborations innovantes".

Et de poursuivre : "C'est ensemble que nous pouvons bâtir un avenir plus résilient et durable pour notre agriculture, en répondant aux défis complexes du changement climatique et de la sécurité alimentaire. Nous aspirons à engendrer un élan d'initiatives créatives visant à renforcer la souveraineté alimentaire et à promouvoir le développement durable des agricultures au Maghreb".

Pour sa part, le président d'Agropol, Augustin David, a rappelé les avancées des filières oléagineuses du Maghreb depuis la première édition des RMO qui s'est déroulée à Tunis en 2022.

"Nous sommes empreints d'une grande fierté en tant que co-organisateurs de ces rencontres, car elles ont mis en lumière le rôle crucial des oléagineux dans l'évolution vers une agriculture plus résiliente et respectueuse de notre environnement", a-t-il ajouté.

Il a aussi fait remarquer que le Maroc, l'Algérie et la Tunisie ont connu des sécheresses d'une intensité rare, déstabilisant les productions et les efforts de structuration, et qu'en France, les rendements stagnent, quand ils ne baissent pas, invitant à observer de près ce qui se passe au sud.

"Nos filières oléagineuses ne sont évidemment pas épargnées. Mais en étant à la fois un pilier de durabilité des grandes cultures et de l'autonomie en protéine des élevages, elles font aussi parties des solutions. Nous aurions besoin de temps pour innover, nous adapter, nous organiser. Mais nous n'en avons pas. Le climat n'attend pas et il n'a pas non plus de frontière, c'est cela qui doit nous pousser à renforcer la mise en relation et la mutualisation de nos moyens", a-t-il dit.

Le programme des RMO a été riche en débats et en informations, proposant des visites terrains, des ateliers de travail et un séminaire, le tout animé par des experts de renom dans le domaine.

Les thématiques abordées lors des ateliers sont : "Les oléagineux, leviers de résilience des systèmes de production face aux changements climatiques?" et "Agriculteurs, industriels et éleveurs : comment travailler en filière pour faire face à un environnement incertain ?".

Au cours du séminaire, une table ronde a exploré le rôle des filières oléagineuses dans la résilience face aux changements climatiques et aux enjeux de souveraineté alimentaire au Maghreb. Celle-ci a abordé notamment l'évolution des politiques publiques et des critères de financement du secteur agricole, avec la participation d'acteurs clés du monde agricole tels que Brahim Laroui, directeur général de Lesieur Cristal, Yasmine Seghirate El Guerrab du CIHEAM, Mustapha Chehhar du Groupe Crédit agricole du Maroc, et du président d'Agropol.

Les débats ont abouti à une conclusion centrale : les filières oléagineuses sont des leviers de résilience face aux enjeux de changement climatique et de souveraineté alimentaire.

Cette idée a été confirmée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêt du Maroc, Radouane Arrach, dans son allocution de clôture, qui a aussi rappelé l'importance de renforcer les liens entre les acteurs des filières oléagineuses du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie et de la France.

Par ailleurs, les RMO 2024 ont formulé des objectifs communs, à savoir assurer une disponibilité en variétés de semences adaptées aux conditions agro-socio-économique et aux réalités climatiques et renforcer l'offre de conseil et de service de proximité aux petites et moyennes exploitations pour leur permettre d'adopter la culture des oléagineux et de développer les surfaces.

Il s'agit aussi de renforcer l'organisation des acteurs pour favoriser les échanges entre maillons de la filière, de limiter les risques, sur le marché intérieur, des fluctuations des cours internationaux par des systèmes de régulation des prix ainsi que de promouvoir les initiatives de collaboration entre les pays du Maghreb et avec la France, en particulier pour la création de référentiels techniques communs.

Les acteurs se sont donnés rendez-vous pour la 3e édition des RMO afin de capitaliser sur leurs avancées respectives et de poursuivre leur collaboration dans la recherche de solutions communes, conclut le communiqué.