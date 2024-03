Sénégal: Sidiki Kaba en mission à la tête d'un gouvernement à la durée limitée

Dakar — Nommé Premier ministre, mercredi soir, dans la foulée de la dissolution du gouvernement dans lequel il occupait le poste de ministre de l'Intérieur, Me Sidiki Kaba, avocat de son état, n'aura pas besoin d'esquive pour exécuter l'ultime mission de l'institution gouvernementale : la tenue, le 24 mars, d'une élection présidentielle réussie.

L'avocat de 74 ans, nommé en remplacement d'Amadou Ba, aura sans doute en charge de former le gouvernement le plus éphémère dans l'histoire politique du Sénégal et dont la mission va vraisemblablement consister à organiser une élection présidentielle et assurer au président Macky Sall, appelé à quitter ses fonctions, le 2 avril prochain, une sortie honorable.

Le premier Africain à avoir accédé à la tête de la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH) hérite du poste de Premier ministre dans le contexte d'une crise politico-institutionnelle dans laquelle le Sénégal est plongé depuis la suspension du processus électoral qui devait déboucher sur le choix d'un nouveau président de la République, le 25 février dernier, en remplacement de Macky Sall, au pouvoir depuis 2012.

Le président sortant avait notamment à la veille de l'ouverture de la campagne électorale, acté de facto la suspension du processus électoral après avoir pris un décret pour abroger celui par lequel il avait convoqué le corps électoral, le 25 février.

%

Il s'en est suivi des développements en lien avec des procédures et des scenari faisant penser à un jeu d'échec qui s'est soldé jeudi par la confirmation par le Conseil constitutionnel de la date du 24 mars pour la tenue d'une élection présidentielle. La juridiction, se rangeant, après avoir fixé la date du 31 mars, à la décision prise la veille par le chef de l'Etat.

Sidiki Kaba, juriste de formation ayant fait ses humanités dans les universités d'Abidjan et de Dakar, va mettre son expérience, dans les différents gouvernements qui ont été formés ces dernières années, et son parcours pour exécuter ses missions.

Né le 21 août 1950, à Tambacounda (sud-est), l'ancien ministre des Forces armées a obtenu son Baccalauréat en 1972 au lycée Van Vollenhoven de Dakar, actuel lycée Lamine Guèye, puis trois Licences (en Droit, Philosophie et Lettres modernes), et une Maîtrise en Droit des Affaires.

Dans la capitale ivoirienne, Sidiki Kaba a mené une carrière de professeur de français de 1975 à 1978, au collège abidjanais d'Aké Loba.

Deux ans plus tard, il intègre le barreau de Dakar et prête serment comme avocat. Commence ainsi pour lui, une longue et riche carrière de juriste, mais surtout de militant actif des droits humains.

Membre d'Amnesty international en 1981, il rejoint l'Organisation nationale de défense des droits de l'Homme (ONDH) qu'il préside de 1995 à 2000, après en avoir été vice-président de 1987 à 1995.

Son engagement envers les droits de l'homme l'a ainsi amené à fonder et diriger nombre d'organisations : l'Union des avocats, l'Union interafricaine des droits de l'Homme (UIDH), le Centre africain pour les études des droits de l'Homme et la démocratie (ACDHRS), le Centre africain pour la prévention des conflits (CAPREC), etc.

Avocat d'opposants politiques

Au Sénégal, comme dans d'autres parties de l'Afrique, l'avocat Sidiki Kaba a défendu de nombreuses personnalités politiques : l'actuel président ivoirien, à l'époque, Premier ministre, Alassane Ouattara, l'ancien Premier ministre sénégalais Idrissa Seck, des victimes du régime de l'ancien président tchadien, Hissène Habré, etc.

Figurent également dans ce lot, le président guinéen déchu, Alpha Condé, à l'époque opposant, l'ancien opposant et ancien président de la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2010, Laurent Gbagbo, Karim Wade, ancien ministre et fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. La liste n'est pas exhaustive.

Autant dire que Sidiki Kaba a porté sa robe d'avocat un peu partout devant les cours et tribunaux d'Afrique et au niveau des instances régionales de internationales de défense des droits humains.

Ces hauts faits d'armes ont valu à l'ancien Garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'être décoré dans plusieurs pays, notamment au Mali, au Portugal, au Sénégal, bien entendu, ou d'être fait citoyen d'honneur de la ville de Quito, en Équateur, par exemple.

Le tout nouveau Premier ministre sénégalais est également auteur de publications et d'ouvrages sur les droits de l'homme.

Responsable politique de l'Alliance pour la République (APR), le parti fondé par le président Macky Sall, Sidiki Kaba, aura besoin de l'expérience acquise à la tête de ministères régaliens (Justice, Affaires étrangères, Forces armées, Intérieur) pour s'acquitter d'une tâche que les Sénégalais scruteront attentivement.

Les regards seront sans doute portés sur le choix du ministre de l'Intérieur, en charge de l'organisation des élections au Sénégal.