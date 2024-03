Sénégal: Télé-enseignement - 797 tablettes remises à l'Inspection d'académie de Matam

Matam — L'Inspection d'académie de Matam (nord) a réceptionné jeudi, 797 tablettes destinées aux élèves du préscolaire, de l'élémentaire, du moyen-secondaire et des daaras (écoles coraniques) de la région, dans le cadre du Projet du ministère de l'Education pour le développement du télé-enseignement (PROMET).

"Le projet initié au moment de la crise de la Covid-19 permet d'améliorer les pratiques des enseignants et les apprentissages des élèves en leur permettant d'avoir des ressources numériques et d'être autonomes. Nous nous réjouissons du ciblage du ministère qui a choisi l'IA de Matam qui va expérimenter le projet", a dit Docteur Mbaye Babou, inspecteur d'académie de Matam.

Intervenant au cours d'un atelier de présentation du PROMET, M. Babou a soutenu que les élèves de la région "vont se retrouver avec des tablettes contenant des ressources numériques".

L'inspecteur d'académie a fait savoir qu'elles vont permettre aux bénéficiaires d'apprendre et de découvrir d'autres situations qui vont renforcer considérablement leurs compétences et leurs performances.

"Quant aux enseignants, ils vont avoir des occasions d'échanger à travers les formations qu'ils vont avoir et d'être plus efficaces dans le cadre de la conduite de leurs enseignements et apprentissages", a-t-il laissé entendre.

%

Il a invité les enseignants et les communautés à appuyer les autorités dans le cadre de la sécurisation du matériel.

Des classes expérimentales seront choisies pour dérouler le projet, selon l'IA.

"L'objectif est de pérenniser et de renforcer les acquis de l'initiative 'Apprendre à la maison'. Le PROMET se déploie dans six régions, à travers les académies afin de mettre à la disposition des enseignants et des élèves des ressources numériques", a dit Bassirou Sow, Chargé du suivi-évaluation du PROMET.

M. Sow a précisé que les élèves vont retrouver dans les tablettes les mathématiques, les physiques et chimies (PC), les sciences de la vie et de la terre (SVT) pour le moyen-secondaire, l'initiation scientifique et technologique, la lecture et la production d'écrits pour les élèves de l'élémentaire.

Pour le préscolaire, les élèves auront des ressources numériques contenant les mathématiques, l'éducation physique sportive et artistique.