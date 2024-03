Afrique: 40e Festival international de cinéma Vues d'Afrique - La Côte d'Ivoire à l'honneur au Canada

Le 40e Festival international de cinéma Vues d'Afrique se tiendra du 11 au 21 avril 2024, à Montréal au Canada. Mais avant, la programmation dudit festival sera dévoilée le 7 mars. Cette année, le film "Marabout Chéri" de Luis Marquès et Khady Touré, fera l'ouverture. La projection aura lieu le jeudi 11 avril au cinéma Guzzo du Marché central, en présence de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Canada, Bafétigué Ouattara.

En effet, diffusé en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains, le film est co-réalisé par Luis Marquès et Khady Touré (co-scénariste avec Laurent Deboise) qui y interprète un des rôles principaux avec Cheick Yvhane (Prix Sotigui 2023 du meilleur espoir pour son rôle) et Kader Gadji (célèbre pour son rôle dans la série télé sénégalaise Maîtresse d'un homme marié).

Des acteurs de ce film, en l'occurrence Rose et Richard forment un couple parfait : villa à Cocody et voiture de luxe... Tout semble leur réussir jusqu'au jour où un vérificateur débarque dans la société de Richard pour étudier ses comptes. La panique s'installe, c'est le début des soucis ! Comme beaucoup d'hommes d'affaires, Richard s'adonne à la surfacturation aux dépens de l'État... Aux grands maux, les grands remèdes ! Le couple décide de remettre leur sort entre les mains d'un marabout, et pas n'importe lequel : Marabout Chéri.

Rappelons que le 40e Festival international de cinéma Vues d'Afrique est un rendez-vous qui fait la promotion des cinématographies d'Afrique, des Caraïbes et de sa diaspora. Et la Côte d'Ivoire championne d'Afrique de la Can 2023 sera dignement représentée à cette occasion.