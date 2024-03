Togo: Des femmes qui s'assument

A la veille de la Journée internationale des femmes, le ministre en charge de ce Département, Adjovi Apédo-Anakoma, a dressé un bilan des actions menées par son pays.

L'une des stratégies est de permettre aux femmes de développer des activités génératrices de revenus.

C'est ainsi que 72% des crédits alloués par le FNFI (Fonds national de la finance inclusse) sont alloués à des femmes.

Autre coup de pouce, le Projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs qui a permis la création de 840.123 emplois indirects, dont 41% réservés aux femmes. Il y a également les mesures incitatives dans le secteur agricole.

'La politique d'inclusion financière a non seulement permis une plus grande autonomie financière des femmes, mais a aussi encouragé un entrepreneuriat permettant de contribuer au développement et de participer à la croissance économique', a déclaré jeudi Mme Apédo-Anakoma.

Si la parité n'est pas atteinte, les femmes sont de plus en plus présentes en politique. Elles sont 12% dans les conseils municipaux et représentent un tiers du gouvernement.