Togo: Un nouveau ministre entre au Gouvernement Tomégah-Dogbé

Le gouvernement Tomégah-Dogbé gagne en nombre au Togo. Un nouveau ministre vient de faire son entrée. Il s'agit de Pacôme Adjourouvi. L'homme devient ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la république. Il récupère ainsi le portefeuille laissé vacant depuis Septembre 2023 par l'actuel Secrétaire général du gouvernement, Christian Trimua.

Pacôme Adjourouvi, âgé de 57 ans et avocat de formation, était jusqu'alors Conseiller politique de Faure Gnassingbé et Député indépendant à l'Assemblée nationale. Il est dit qu'il est l'un des tenants du plaidoyer pour un mandat présidentiel de 7 ans en lieu et place d'un mandat de 5 ans. Une proposition finalement non retenue.

Entre autres tâches de son département ministériel, il y a la mise en oeuvre la politique de l'Etat en matière de droits de l'homme, de démocratie et de formation civique ; et la veille (de concert avec les institutions et ministères intéressés), à la promotion et à la protection des droits de l'homme, au raffermissement des principes démocratiques et à la consolidation de la participation citoyenne.

Il est donc attendu pour mettre son expertise juridique au service de l'équipe gouvernementale pour le traitement des questions de droits de l'homme, et la facilitation des relations institutionnelles du pays.