Afrique: Plus de 230 millions de filles et de femmes actuellement en vie ont subi des mutilations génitales féminines

New York — D'après de nouvelles estimations mondiales, le nombre total de victimes de mutilations génitales féminines a augmenté de 15 % par rapport aux données publiées en 2016.

Plus de 230 millions de filles et de femmes actuellement en vie ont subi des mutilations génitales féminines, d'après un nouveau rapport publié par l'UNICEF aujourd'hui. Selon les nouvelles estimations mondiales figurant dans ce rapport, le nombre total de victimes est en hausse de 15 % par rapport aux données publiées il y a 8 ans, ce qui signifie que 30 millions de filles et de femmes supplémentaires sont touchées par ce problème.

Publiées à l'occasion de la Journée internationale des femmes, ces données montrent que le rythme des progrès pour mettre fin aux mutilations génitales féminines reste lent, qu'il ne parvient pas à suivre le rythme de la croissance démographique, en particulier dans les pays où cette pratique est la plus répandue, et qu'il est bien trop insuffisant pour atteindre l'objectif de développement durable des Nations Unies d'éliminer les mutilations génitales féminines d'ici à 2030. En effet, pour concrétiser cet objectif, il faudrait progresser 27 fois plus rapidement à l'échelle mondiale.

« Les mutilations génitales féminines ont des effets néfastes sur le corps des filles, assombrissent leur avenir et mettent en péril leur vie », affirme Catherine Russell, Directrice générale de l'UNICEF. « On observe par ailleurs une tendance inquiétante : les filles font l'objet de cette pratique préjudiciable de plus en plus jeunes, souvent avant leur cinquième anniversaire, ce qui réduit encore davantage notre fenêtre d'intervention. Nous devons redoubler d'efforts pour mettre fin à ce terrible problème. »

%

Ce rapport, intitulé Genital Mutilation: A Global Concern (Mutilations génitales féminines : un problème mondial), constitue la compilation statistique la plus récente à ce jour sur les mutilations génitales féminines, une pratique qui bafoue les droits humains des filles et des femmes et qui peut laisser des séquelles physiques, psychologiques et sociales permanentes. Il montre que le continent africain est le plus touché (144 millions de filles mutilées), suivi par l'Asie (80 millions) et le Moyen-Orient (6 millions) - sans compter les victimes supplémentaires dans d'autres régions du monde, au sein des petites communautés se livrant encore à cette pratique ou de certains pays d'accueil.

Si les mutilations génitales féminines ne gagnent pas de terrain à l'échelle mondiale, l'analyse révèle toutefois que le nombre de filles naissant dans les pays concernés augmente plus rapidement que dans le reste du monde. Cela signifie que les futurs efforts de prévention devront atteindre un plus grand nombre de personnes à risque.

L'analyse montre également que 4 survivantes de mutilations génitales féminines sur 10 vivent dans des contextes fragiles et touchés par des conflits qui sont par ailleurs en proie à une croissance démographique rapide. Autant de facteurs qui, lorsqu'ils sont combinés, compliquent l'élimination de cette pratique néfaste du fait de leur potentiel à exercer une pression sur les services d'éducation et de santé, à entraîner la réaffectation des ressources initialement allouées à la lutte contre les mutilations génitales féminines à la gestion des crises, et à interrompre les programmes de lutte contre les inégalités de genre. La Somalie et le Soudan, par exemple, doivent lutter contre cette pratique répandue tout en tentant de juguler d'autres problèmes urgents dans un contexte de conflit et de forte croissance démographique. Si l'Éthiopie enregistre constamment des progrès, les chocs climatiques, les maladies et l'insécurité alimentaire mettent néanmoins à mal l'exécution des programmes visant à soutenir les filles.

Heureusement, le rapport révèle aussi que des progrès sont possibles et que leur rythme s'intensifie. Ainsi, la moitié des progrès enregistrés au cours des 30 dernières années sont survenus au cours de la dernière décennie. Certains pays se démarquent, tels que le Kenya, où la prévalence est passée de modérée à faible, la Sierra Leone, où la prévalence est passée d'élevée à modérément élevée, et l'Égypte, où les mutilations génitales féminines commencent à baisser alors qu'elles étaient quasiment systématiques.

Les attitudes à l'égard des mutilations génitales féminines évoluent également. Selon le rapport, dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient se livrant à cette pratique, près de 400 millions de personnes y sont opposées, soit les deux tiers de la population.

Pour éradiquer les mutilations génitales féminines, l'UNICEF exhorte les dirigeants et les communautés à redoubler d'efforts afin de mettre un terme aux discriminations et aux inégalités de genre, à investir de toute urgence dans les services destinés aux filles, à promouvoir la capacité d'action et les atouts des filles, à accorder la priorité aux droits des filles dans leurs lois et dans leurs politiques, et à améliorer le suivi de la prévalence de cette pratique au moyen de données de qualité.