Angola: Le leader de l'AN évoque des avantages de la paix en Angola

Luanda — La présidente de l'Assemblée Nationale (AN), Carolina Cerqueira, a souligné, ce mercredi, à Paris (France), les bénéfices de la paix en Angola qui peuvent servir d'exemple au monde.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du Sommet des Présidents de Parlements du monde entier, Carolina Cerqueira a évoqué l'opportunité qu'offre la paix pour l'égalité, l'équité pour les femmes, la promotion de leurs droits et leur inclusion dans les processus de prise de décision politique.

ae parlementaire a ouligné la nécessité d'éduquer les filles sur leurs droits, pour qu'elles s'intéressent à la politique à l'avenir, la formation technique professionnelle comme mécanisme d'inclusion sociale, la prévention des grossesses précoces et des mariages prématurés.

Dans le même sens, elle a indiqué que l'agenda des parlements encourage les femmes parlementaires à soutenir les politiques en faveur de la paix et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de la démocratie et du soutien aux populations vulnérables et d'une plus grande voix des femmes, du courage et de la détermination pour contribuer à améliorer les sociétés dans Pays africains.

La présidente du Parlement angolais a également parlé du rôle des femmes d'Afrique australe pour la stabilité, la sécurité et la paix dans la région et pour le progrès de leurs pays.

Carolina Cerqueira a remercié la présidente de l'Assemblée nationale française pour l'invitation aux pays africains, notamment l'Angola, la Tanzanie, la Zambie, le Mozambique, le Malawi et São Tomé et Príncipe, à se pencher sur les problèmes actuels qui affectent la vie des femmes, leur autonomie et leur inclusion politique et sociale.

Pour sa part, la présidente de l'Assemblée nationale française, Yaël Braun-Heven, a souligné la croissance significative des femmes en tant que leaders politiques dans les parlements du monde entier, insistant sur l'importance d'approfondir les droits des femmes, comme la santé et l'éducation.

La responsable a célébré l'inclusion récente du droit à l'interruption de grossesse dans la Constitution française, marquant ainsi une avancée historique mondiale.

La lauréate du prix Nobel de la paix 2022, Oleksandra Matviichuk, a partagé la résilience et la détermination des femmes ukrainiennes au cours des deux dernières années.

Avec espoir, elle a exprimé son optimisme quant à la réponse internationale accrue aux besoins des femmes touchées par le conflit.

L'ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, qui a prononcé un discours vidéo, a souligné le rôle fondamental des femmes dans la défense de la démocratie et a défendu l'importance continue des progrès en matière d'égalité des sexes, tant en temps de guerre qu'en temps de paix, précisant qu'investir dans l'éducation des femmes est la clé d'un avenir plus prospère.

Le programme de la première journée s'est terminé par le vernissage d'une exposition consacrée aux droits politiques des femmes et par la visite de l'hémicycle français.

L'événement comprend, pour le premier jour, une conférence sur les personnalités féminines inspirantes et l'inauguration d'une exposition consacrée aux droits politiques des femmes, dans la Galerie des Fêtes de l'Assemblée Nationale de France.

La deuxième journée de travail prévoit deux tables rondes sur l'éducation à l'égalité, la lutte contre les violences faites aux femmes et la santé, ainsi que l'égalité et la parité en politique et l'affirmation de modèles féminins.

La délégation angolaise comprend les députées Rosa Branca Albino, du Groupe Parlementaire du MPLA, Albertina Navita Ngolo Felisberto, du Groupe Parlementaire de l'UNITA, et Florbela Malaquias, du Parti Humaniste d'Angola (PHA).