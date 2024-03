Angola: L'Institut national du café veut collaborer avec des universités

Caxito (Angola) — L'Institut National du Café (INCA) souhaite collaborer avec certaines universités du pays pour mieux connaître la culture du café en Angola.

À cet effet, un protocole d'accord a déjà été signé entre l'institution et plusieurs universités (sans citer de noms) dans le but de promouvoir non seulement la consommation de café, mais aussi les questions liées à la production, a rapporté ce jeudi, à Caxito, province de Bengo, le directeur général de l'INCA, Vasco Gonçalves.

Le responsable, qui intervenait sur "l'état actuel de la culture du café en Angola, opportunités et perspectives", dans le cadre de la Ière Conférence provinciale du café, a dit que le café Robusta, produit dans les provinces de Bengo, Uige, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Zaire, Cabinda représente 90 pour cent de la production nationale.

Il a indiqué que 77,68 pour cent de la production est réalisée par les exploitations agricoles familiales et 22,32 pour cent par le secteur des entreprises.

Sans présenter de données comparatives, il a dit qu'en 2023, 4 683 tonnes de café commercial avaient été produites.

La province de Cuanza Sul a produit (2 430), Uíge (2 181) et Bengo 72 tonnes. Cette production génère annuellement plus de 19 milliards de Kwanzas auprès des producteurs et commerçants locaux.

Dans le pays, environ 300 000 personnes se consacrent à la production de café, depuis la production, le transport, les bénéfices et l'exportation.

En Angola, le café est produit dans plus de 10 provinces et il existe différentes variétés telles que le « café Ambriz », le « café Cazengo », le « café Ambuim », le « café Cabinda » et le « café Arabica ».

La 1ère conférence provinciale du café à Bengo avait pour objectif de faire connaître le potentiel du café Robusta et de créer un espace d'échange d'expériences entre plusieurs pays producteurs.