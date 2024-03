Angola: La stratégie d'inclusion financière favorise les actions en faveur des petites entreprises

Luanda — La Stratégie Nationale d'Inclusion Financière (ENIF), dirigée par le ministre d'État chargé de la Coordination Économique, José de Lima Massano, donnera la priorité à la mise en oeuvre d'actions en faveur des jeunes, des femmes, des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et des coopératives.

Selon le communiqué de la 2ème Session ordinaire, publié aujourd'hui sur le site Internet de la Banque Nationale d'Angola (BNA), concernant la définition des objectifs d'inclusion financière dans le pays, pour le cycle 2023-2027, le Secrétariat de l'ENIF a été informé de poursuivre les travaux en cours pour définir les principaux indicateurs.

Les domaines d'action prioritaires de l'ENIF comprennent la modernisation et la stabilité des institutions financières, l'augmentation du financement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et le refinancement du secteur financier.

Ils comprennent également le renforcement de l'éducation financière et de la protection des consommateurs, le renforcement de l'écosystème des paiements, l'expansion de l'écosystème du crédit, l'expansion des services numériques et innovants, la promotion de produits d'assurance innovants et la promotion de l'accès des MPME au marché des capitaux.

Le document indique que les membres du Comité de coordination de la stratégie nationale d'inclusion financière (CCENIF) ont été informés de la publication de l'arrêté présidentiel n° 201/23, du 25 août, portant création du comité, ainsi que de la publication de l'arrêté présidentiel. N° 297/23, du 15 décembre, qui modifie le libellé du n° 3 de l'arrêté présidentiel n° 201/23, du 25 août.

Ils ont également été informés de la publication du décret exécutif n° 10/24, du 11 janvier, qui approuve le règlement qui établit les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité de coordination de la stratégie nationale d'inclusion financière.

La note indique que les membres du CCENIF ont également été informés de la tenue de 3 réunions du Secrétariat technique de l'ENIF - l'organe responsable de la gestion et du suivi du plan stratégique, des piliers stratégiques, des objectifs stratégiques, des orientations stratégiques, des actions vs réalisations stratégiques, des plans d'activités, rapport de bilan, suivi et évaluation d'impact.

Lors de la réunion, la proposition de logo de l'ENIF a ensuite été présentée, qui reflète la valeur et la marque de la combinaison d'efforts, démontrant la joie, la créativité et la confiance dans l'élaboration de la première Stratégie Nationale d'Inclusion Financière en Angola, visant à contribuer à l'augmentation de l'inclusion financière et sociale.

La note souligne qu'après avoir évalué la proposition de logo du CCENIF, le Secrétariat de l'ENIF a été chargé d'élaborer le manuel des normes graphiques, visant à définir l'utilisation correcte de ses éléments visuels, notamment l'identité visuelle, les symboles, la typologie des lettres, les couleurs et les signatures.

A l'occasion, le Ministre d'État chargé de la Coordination Economique, en tant que coordinateur du CCENIF, a appelé les membres du comité à assurer la mise en oeuvre des actions d'inclusion financière de manière continue et concertée, à travers la création de groupes techniques de travail, ainsi que l'augmentation des actions de diffusion massive des initiatives susmentionnées.

La 2e Session Ordinaire s'est tenue dans la Salle de Réunion du Centre de Documentation et d'Information de la Présidence de la République, à Cidade Alta, sous la direction du Ministre d'État chargé de la Coordination Économique, José de Lima Massano.