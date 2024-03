Angola: L'Exécutif investit plus de 90 milliards de kwanzas dans le Plan de Gestion de Mbanza Kongo

Luanda — L'Exécutif investira 95 milliards de kwanzas dans le Plan de Gestion de la municipalité de Mbanza Kongo, province de ZaIre, a déclaré jeudi, à Luanda, le ministre de la Culture et du Tourisme, Filipe Zau.

Selon le ministre, qui s'exprimait en marge de la 2ème Session ordinaire de la Commission Nationale Multisectorielle pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel Mondial, dirigée par la Vice-présidente de la République, Esperança da Costa, le plan propose de transformer Mbanza Kongo en un pôle de recherche et d'attraction touristique de référence nationale, régionale et internationale, prenant en compte la dimension de la valeur universelle exceptionnelle du patrimoine et des lieux de mémoire reconnus par l'UNESCO.

Il a ajouté que le plan susmentionné prévoit également l'organisation de rencontres scientifiques avec des chercheurs de différentes parties du monde pour promouvoir l'échange de connaissances et définir des stratégies de diffusion de l'histoire du Royaume du Kongo et de la diaspora.

Filipe Zau a indiqué que le plan encouragera les jeunes à apprendre des techniques ancestrales dans le domaine des arts et de la gastronomie au profit des communautés locales, dans le cadre du processus de conservation, protection et valorisation du patrimoine matériel.

Le plan précité couvre la stratégie de gestion touristique de Mbanza Kongo, qui propose, entre autres objectifs, de diversifier l'offre de divertissement touristique, développer le territoire de la commune, d'augmenter l'offre d'infrastructures d'hébergement touristique de plus de 15%, d'élargir le réseau de restauration de 20% et les services complémentaires de 15%, ainsi que la formation et la qualification des professionnels du secteur du tourisme.

Créée par l'arrêté présidentiel n° 25/18 du 5 mars et mise à jour par l'arrêté présidentiel n° 93/23 du 3 mai, la Commission nationale multisectorielle pour la sauvegarde du patrimoine culturel mondial est chargée de promouvoir la mise en oeuvre de la conservation et de la gestion participative du patrimoine culturel, en tenant compte de la nécessité d'adopter des mesures spéciales pour surveiller le précieux patrimoine culturel national.