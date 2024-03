Madagascar: Brunch littéraire - Mose Njo partagera sur les personnages féminins demain

À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, l'association Opération Bokiko et la maison d'édition Karné proposeront un « Brunch Littéraire » sur les personnages féminins des romans, demain dans la matinée au Sambalia Antsahavola.

Pour cette journée spéciale, l'association accueillera spécialement Mose Njo, l'auteur de Lisy Mianjoria, un roman de fiction contemporain, dont le personnage principal Lisy représente tout un symbole de combat et de force. Ce livre, qui est originellement sorti en 2016, s'est offert une seconde jeunesse et a été récemment réédité aux éditions Karné, en décembre dernier notamment. Sans vouloir spoiler le livre pour tous ceux qui ne l'ont pas encore lu, Lisy l'héroïne de ce livre est un personnage féminin qui impressionne, de par son caractère et sa détermination à travers tout le roman, dans une autre perspective du pays et de la capitale qui seront, le temps de la lecture, un endroit rêvé.

Durant deux petites heures, cet écrivain dévoilera les coulisses de la construction de ce personnage féminin fort et sa façon d'appréhender et de rendre le personnage captivant, alors qu'il est un homme. Les passionnés de lecture pourront en profiter pour se procurer un exemplaire de cette version rééditée de Lisy Mianjoria et le faire dédicacer par son auteur, par la même occasion.La participation à ce moment littéraire se fera cependant sur l'inscription uniquement sur les pages d'Opération Bokiko et Éditions Karné, le nombre de participants étant restreint. La rencontre débutera à 8h30.

Quant aux futurs projets d'Opération Bokiko, l'engagement de cette association à inciter la population à se passionner pour la lecture et aux écrivains à sortir encore plus de livres se renforce plus que jamais. Une série d'événements littéraires sont déjà en gestation pour cette année, dont des ateliers d'écriture ou des cafés littéraires, des lectures scéniques et des rencontres entre passionnés et auteurs célèbres, entre autres.