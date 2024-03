Madagascar: Amitié Inde/Madagascar - Les femmes indiennes et malgaches à l'honneur

Cette année, l'ambassade de l'Inde a tenu à marquer spécialement la journée internationale des droits des femmes en mettant à l'honneur les femmes malgaches et les femmes de la Communauté indienne à Madagascar.

La célébration a été faite à travers une cérémonie conviviale qui s'est tenue dans les locaux de l'ambassade hier. Elle a été axée sur le thème « Les réalisations des Femmes » et a permis de mettre en lumière les contributions remarquables et le succès des femmes indiennes dans divers domaines tels que la science, la technologie, les arts, la politique, et bien plus encore. Il en ressort que l'Inde peut très bien se placer en tant que pays modèle dans l'autonomisation des femmes. D'après les statistiques, 100 membres du parlement indien sont des femmes, ainsi que 11 ministres du gouvernement central.

Par ailleurs, 43% des diplômées en STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), 80 % des infirmières, 25% des scientifiques de l'espace et 15% des pilotes sont également des femmes dans ce grand pays, rapporte SEM Bandaru Wilsonbabu, l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar dans son allocution. Mais l'ambassadeur a également tenu à rendre hommage aux femmes malgaches et à leurs réalisations exceptionnelles, source d'inspiration pour tous.

La député Lanto Rakotomanga, questeur de l'Assemblée Nationale, quant à elle, n'a pas manqué d'évoquer les femmes inspirantes malgaches telles que Gisèle Rabesahala, Michèle Rakotoson, ou encore la première dame Mialy Rajoelina dont les initiatives ont accéléré la mise en vigueur de lois en faveur de la parité du genre et de la lutte contre la violence basée sur le genre. Mentions ont également été faites sur les nombreuses réalisations des femmes qui sont encore passées sous silence, ou encore la sensibilisation à un engagement dans une lutte contre la culture du viol et du silence et le soutien aux victimes de ces violences, des engagements qui constituent encore un grand défi à Madagascar.

Cette célébration a, en tout cas, été une occasion significative de reconnaître et de célébrer le pouvoir et le talent des femmes en Inde et à Madagascar bien que les défis qui les attendent soient encore énormes.