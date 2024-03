Madagascar: Célébration du 8 mars - Mialy Rajoelina défend l'autonomisation des femmes

Le gouvernement malgache, par le biais du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, facilite l'autonomisation des femmes. Elle se traduit par une formation en coupe et couture que la Première Dame, Mialy Rajoelina, a soutenue à travers la remise de certificats et de kits de démarrage pour les bénéficiaires.

Grâce à l'engagement capital de la Première Dame, non moins présidente de l'association Fitia, l'autonomisation de la femme est devenue une priorité pour Madagascar. Hier, Mialy Rajoelina a exhorté, une fois de plus, les femmes à initier des projets pour contribuer au développement du pays et à leur autonomisation financière lors de la remise de « kits de démarrage » et de certificats au PACT-SPAT Toamasina.

Il s'agit des bénéficiaires de la formation de masse en coupe et couture dispensée par le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP) pendant dix jours. 140 femmes vulnérables dont des veuves, filles-mères ou encore victimes de violence basée sur le genre en étaient les cibles. La formation a porté sur la confection de tabliers scolaires pour qu'elles puissent collaborer avec le ministère de l'Education nationale (MEN). Elles ont été dotées de matières premières pour le bon déroulement de cette formation.

Ceci fait, des kits de démarrage composés entre autres de machine à coudre, ciseau, mètre à ruban, fils à coudre ont été par la suite remis par Mialy Rajoelina pour leurs activités génératrices de revenus. « Se former est primordial, ce n'est pas un caprice. Les femmes ont le savoir-faire pour être autonome et ont besoin d'être soutenues. Je félicite le METFP d'avoir pris cette initiative et je souhaiterais que cette formation puisse s'étendre dans tout Madagascar», a-t-elle déclaré. A titre de rappel, la Première Dame a invité l'année dernière des femmes issues de toutes les régions du pays à suivre une formation en cuisine et pâtisserie, gestion simplifiée sans oublier la sensibilisation dans la lutte contre les violences et la planification familiale. Pour honorer les femmes, Mialy Rajoelina a visité les 85 stands érigés à l'Hôtel de ville Toamasina qui ont mis en avant le savoir-faire des femmes issus de 24 régions ainsi que le secteur privé dans la région Atsinanana.

Santé

Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, Mialy Rajoelina a également visité la caravane médicale « sarobidy ny aiko » dans la capitale Betsimisaraka. Cette caravane a quitté Antananarivo le 1er mars et a parcouru plusieurs villes comme Moramanga, Brickaville et Fenerive-Est. Une sensibilisation sur la lutte contre les violences basées sur le genre a également été organisée par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et la Brigade féminine de proximité (BFP). Des prestations de santé gratuites étaient disponibles durant quatre jours auprès des endroits susmentionnés.

Parmi les offres disponibles, nous citons entre autres le dépistage de différentes maladies comme le diabète, les IST/VIH, le cancer du col de l'utérus, l'hypertension artérielle... Il y a également la vaccination de la mère et de l'enfant, la planification familiale ainsi que les services d'imagerie médicale. Les actions sont organisées conjointement par l'Association Fitia, le ministère de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avec pas moins de 12 000 cibles.