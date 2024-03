Madagascar: Bôndy - Démarche d'inclusion des femmes à travers le programme champs-écoles

Ouverture en avril et en mai 2024, de trois nouveaux champs-écoles à Mahitsy, région Analamanga, à Toamasina, dans l'Atsinanana et à Ambanja, région DIANA, un programme de formation aux techniques agricoles durables, lancé en 2020 par l'entreprise de reforestation Bôndy et dédié aux paysans de ses zones d'intervention, en adoptant une démarche d'inclusion en faveur des femmes.

Le programme champs-écoles participe à l'autonomisation des femmes à Madagascar en encourageant la participation des femmes. Les expériences antérieures à travers la promotion 2022-2023 du champ-école d'Antolojanahary, district d'Ankazobe, dans la région Analamanga, démontrent que la démarche est concluante : 80% de cette promotion étaient des femmes. Selon Layticia Rasidimanana, responsable des projets sociaux de Bôndy, le maître-mot est de faire en sorte que les femmes accèdent aux mêmes droits que les hommes à la même échelle. La démarche et les activités qui en découlent, permettent alors aux femmes d'améliorer leurs revenus.

Pratiques agricoles durables

Le programme champs-écoles, établi sur six à huit mois, accompagne les paysans des zones d'intervention de Bôndy vers l'adoption de pratiques agricoles durables. L'objectif étant d'aider les paysans à s'adapter au changement climatique, et d'améliorer leur sécurité alimentaire. La responsable des projets sociaux de Bôndy souligne que les formations dispensées par les champs-écoles ne se limitent pas au renforcement des techniques culturales, mais visent également à faciliter aux communautés locales la commercialisation de leurs produits. « Les promotions des champs-écoles, composées en moyenne d'une trentaine d'apprenants, bénéficient de modules autour de l'éducation financière et de la négociation. Le savoir acquis durant le programme, consolidé par une série d'évaluations, est ensuite diffusé par les paysans, renforçant ainsi la cohésion au sein de leur communauté », explique-t-elle.

Jeunes

Bôndy, à travers sa démarche d'inclusion, se penche également sur les plus jeunes dans le cadre d'un autre programme déployé au niveau des établissements scolaires. Des actions de sensibilisation sont menées dans les écoles des zones dans lesquelles opère l'entreprise, afin de faire connaître aux jeunes les bénéfices de l'agroforesterie ou de la restauration des mangroves. Avant d'intervenir dans une école, l'entreprise se renseigne sur le nombre de filles et de garçons dans l'établissement scolaire. Les jeunes filles doivent alors pouvoir participer à ces activités.

Adductions d'eau

Renforçant les efforts fournis pour l'émancipation des femmes à Madagascar, Bôndy travaille aujourd'hui à la concrétisation d'un projet d'adductions d'eau potable dans ses zones d'intervention. Faut-il souligner qu'à Madagascar, la corvée d'eau est en général attribuée aux femmes et aux filles. « Ce projet, en plus de fournir aux communautés une eau saine, vise à réduire le temps des trajets. Les femmes seront au coeur du projet car nous les intégrerons dans les comités de gestion des futures adductions d'eau potable », indique Layticia Rasidimanana.

Fondée en 2019, l'entreprise de reforestation Bôndy a planté plus de trois millions d'arbres à Madagascar. Elle compte aujourd'hui 150 collaborateurs, 1 200 producteurs partenaires et 1 500 saisonniers.