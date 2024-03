Madagascar: Trail / Aina no Fetra - Une deuxième édition beaucoup plus professionnelle

Plus de 500 coureurs sont attendus à la deuxième édition du trail « Aina no Fetra » le samedi 23 mars. Elle promet des étincelles avec la participation de grosses pointures.

La première édition du trail Aina no Fetra a bénéficié d'une excellente réputation l'an dernier, grâce à l'organisation impeccable et professionnelle de l'association du scoutisme du 116e arrondissement de la FJKM Analamahitsy. Pour cette nouvelle édition qui se tiendra le samedi 23 mars au coeur des magnifiques paysages du district d'Avaradrano, Ny Mainty Manga prévoit de travailler scrupuleusement pour offrir une expérience mémorable.

Deux épreuves seront proposées, adaptées à tous les niveaux, avec un parcours de 12 km et 412 m de dénivelé positif autour du Rova d'Ilafy, ainsi qu'un format plus technique et exigeant de 35 km avec 1 206 m de dénivelé positif. Le départ sera au CEMEAM Ankadikely Ilafy à 7h. Les parcours traverseront des sites tels que le Rova Ilafy, Rangaina, Tsararay, Tranombitsika Antsahamarofoza, Rangaina, et se termineront au point de départ à Ilafy. «Cette édition promet d'être exceptionnelle. Les parcours ont été améliorés et adaptés à tous les niveaux, et une assurance couvrira les participants. Un repas sera fourni pour ceux qui feront le parcours de 35 km. Les médailles et le ravitaillement seront aussi généreux que l'an dernier», a déclaré Niasy Razakamiadana de Ny Mainty Manga lors d'une conférence de presse à Antanimora.

Plus de 500 coureurs sont attendus cette année, contre 244 de l'an dernier. Les inscriptions sont prolongées jusqu'au 16 mars au Kiosque ORTANA et à la FJKM Analamahitsy, et peuvent également être effectuées en ligne. «Aina no Fetra est plus qu'une course, c'est une aventure humaine. Les bénéfices seront reversés à l'association du Scoutisme pour soutenir leurs différents projets éducatifs», a conclu Njaka Tsirofo Rasoloarison.