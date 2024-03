Madagascar: Basket-ball / Analamanga - Un tournoi des dames pour célébrer le 8 mars

A l'occasion de la journée internationale de la femme, la Ligue Régionale de Basket-ball Analamanga, en partenariat avec les Arbitres Féminins et les Journalistes Basketteuses (JOBA), organise la toute première édition du Women's Basket Tournament. Cet événement vise à promouvoir et à célébrer la présence féminine dans le Basket-ball malgache. Le tournoi, qui se déroulera à Ankatso, est ouvert aux équipes licenciées et non licenciées, et mettra en compétition 14 équipes seniors.

Ces équipes seront réparties en 2 groupes de trois et 2 groupes de quatre. « Notre mission au sein de la ligue est de promouvoir et de vulgariser le sport dans la région Analamanga. C'est pourquoi nous avons mis en place la commission de Basket-ball féminin, car les femmes sont parfois négligées dans notre société par rapport aux hommes », a souligné Ando Razafindrabe, SG et responsable de la Commission de Basket-ball Fémininde la ligue.

Skills Challenge

En plus du tournoi principal, l'événement comprendra le Girls U13 Skills Challenge, qui accueillera environ 130 jeunes filles âgées de moins de 13 ans. Cette compétition permettra aux jeunes participantes de développer leurs compétences au Basket-ball à travers une série de défis techniques, y compris le dribble, la passe et le tir. « Durant le Skills Challenge, les participantes seront évaluées sur leur maîtrise des techniques de base du Basket-ball, avec pour objectif de réaliser le meilleur temps sur le parcours. Nous avons également intégré le jeu traditionnel malgache 'Vitsily' pour initier les enfants à la technique de défense. De plus, un tournoi de basket 5x5 sera organisé pour les jeunes filles nées en 2011, 2012 et 2013, offrant à toutes les participantes une occasion de se rencontrer et de s'affronter sur le terrain », poursuit-elle. L'événement prévoit également la remise de médailles et de certificats de participation.