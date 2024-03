Congo-Brazzaville: La traduction des outils de sensibilisation aux zoonoses au centre d'un atelier

Ouvert le 4 mars, l'atelier axé sur la traduction en langues locales des outils de communication et de sensibilisation des communautés aux zoonoses, maladies communes à l'homme et à l'animal en République du Congo, selon l'approche « Une seule santé », prendra fin ce 8 mars.

Acteurs des services de la santé publique, de la santé animale, de l'environnement ainsi que d'autres parties prenantes participent à l'atelier organisé par le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche. Ils planchent, depuis le premier jour, sur la traduction en langues locales, notamment le kituba et lingala, des outils de communication et de sensibilisation déjà produits portant sur les fièvres hémorragiques et autres zoonoses prioritaires (zoonoses à potentiel épidémique).

Cela, selon l'approche "Une seule santé" «qui reconnaît le lien étroit entre les personnes, les animaux et leur environnement, et propose une stratégie intégrée et unifiée afin que les menaces sanitaires puissent être contrées de manière globale, par la collaboration d'experts dans de multiples disciplines (vétérinaires, médecins, épidémiologistes, praticiens de la santé publique et spécialistes de la faune). Cette collaboration peut déboucher, par exemple, sur de nouvelles méthodes de surveillance et de lutte contre les maladies».

Comme l'a expliqué Nkaya-Tobi, directeur général de l'Elevage (qui a ouvert les travaux de l'atelier), pour une meilleure communication et une bonne sensibilisation des communautés aux zoonoses, l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), avec l'appui de ses partenaires, notamment le projet de Renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies en Afrique centrale (Redisse IV) et la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) ont mis en place un projet permettant de traduire en langues locales les outils de surveillance, de sensibilisation et de communication sur ces maladies.

Signalons que les zoonoses, maladies communes à l'homme et à l'animal, constituent environ 80% des maladies infectieuses humaines. Ce qui fait d'elles un véritable problème de santé publique. «Fort de ce constat, la Banque mondiale, à travers le projet Redisse IV, apporte son appui à la CEEAC, notamment à cinq pays, à savoir la République du Congo, la République démocratique du Congo, la République d'Angola, la République centrafricaine et la République du Tchad, afin de mieux les outiller à faire face aux éventuelles épidémies et situation d'urgence sanitaire », a indiqué le Dr Guigma Wandmisida V. Yacinthe, représentant de l'OMSA, lors de la cérémonie de lancement de l'atelier technique à Pointe-Noire. Notons que cet atelier est le quatrième du genre après celui de la République centrafricaine, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Après la ville océane, il se poursuivra à Brazzaville, les 11 et 12 mars.