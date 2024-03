Madagascar: Journée Internationale de la Femme - Reboisement à l'Hopitaly Be Tomasina

Journée internationale de la femme rime avec reboisement. En marge de cette célébration, hier, le ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) a organisé une campagne de reboisement dans l'enceinte de l'Hopitaly Be Toamasina. Histoire de donner un environnement plus agréable à cet établissement hospitalier, les reboiseurs, dirigés par le ministre Max Fontaine Andonirina, ont mis en terre 230 jeunes plants de fleurs et d'arbres fruitiers. Outre le ministre de tutelle, l'on a vu également la présence de la ministre de la Population et des Solidarités Haingo Fomendraza, du ministre de la Communication et de la Culture, Augustin Andriamananoro, des élus et responsables locaux ainsi que des associations de femmes. Le ministre, Max Fontaine Andonirina, a réitéré à cette occasion le rôle important joué par les femmes dans la préservation de l'environnement. Des femmes qui se relèvent et qui sont solidaires pour le développement du pays.