Madagascar: Université d'Antananarivo - Poursuite de la digitalisation des processus administratifs

L'Université d'Antananarivo franchit une étape importante vers la digitalisation de ses processus administratifs et de sécurité grâce à la réception d'un ensemble de matériels informatiques du Projet de Gouvernance Digitale et de Gestion de l'Identité Malagasy (PRODIGY). Cette initiative, menée en collaboration avec l'Unité de Gouvernance Digitale (UGD), illustre l'engagement de l'université envers la modernisation et l'efficacité de ses opérations.

La cérémonie de remise des équipements, qui a eu lieu en fin février dernier dans la salle des présidents de l'Université d'Ambohitsaina, a été dirigée par les deux vice-présidents, respectivement en charge de la Recherche et de l'Innovation, et des Relations Internationales, du Partenariat et des Affaires Externes. Cette réception marque le début d'une nouvelle ère dans la manière dont l'Université d'Antananarivo gère ses processus internes et interagit avec ses parties prenantes. L'initiative s'inscrit dans le cadre des projets de numérisation et de digitalisation en cours à l'Université d'Antananarivo. En particulier, la vice-présidence chargée de la Recherche et de l'Innovation a entrepris des démarches pour renforcer la sécurité des accès aux bâtiments et pour établir une identité numérique fiable pour l'ensemble des intervenants impliqués dans le bon fonctionnement de l'établissement.

Engagement continu

La sécurisation des accès aux bâtiments et la gestion des identités numériques sont des enjeux cruciaux pour l'Université. Ces efforts visent à garantir la sécurité des biens et des personnes tout en facilitant les processus administratifs. La collaboration avec le PRODIGY est une étape stratégique dans la réalisation de ces objectifs. En outre, l'Université d'Antananarivo a entrepris des démarches pour identifier des partenaires potentiels afin de soutenir ses initiatives de digitalisation. L'intervention opportune de l'UGD apporte un soutien de grande importance et permet d'insuffler une dynamique nouvelle à ce projet d'envergure.

Les représentants de l'Université ont exprimé leur gratitude envers les partenaires du projet et ont souligné l'importance de la digitalisation pour l'avenir de l'Université d'Antananarivo. Ils ont également mis en avant l'engagement continu de l'université à rester à la pointe de l'innovation et de l'excellence académique. Bref, la réception des équipements informatiques du PRODIGY marque une étape significative dans le processus de digitalisation de l'Université d'Antananarivo. Ce partenariat prometteur renforce la position de l'université en tant qu'institution pionnière dans l'adoption des technologies numériques pour améliorer ses opérations et ses services.