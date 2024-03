Ile Maurice: La nuit par excellence du mantra «Om Namah Shivaya»

Après le pèlerinage, les prières et les offrandes au Ganga Talao, arrive la Grande nuit de Shiva, Maha Shivaratri, où s'enchaînent prières, méditation et jeûne.

Ainsi est célébré le dieu Shiva, qui s'est dévoué pour sauver le monde de la destruction, par les dévots de la communauté hindoue des quatre coins de l'île, baignés par la beauté de la pleine lune. Également, le moment pieux tant attendu d'asperger le «lingam» de l'eau sacrée transportée avec soin du lac de Grand-Bassin, de lait, de miel et de sucre, sous le signe de la purification et du pardon.

Aujourd'hui marque un moment sacré dans le calendrier hindou avec la célébration de Maha Shivratri, également connue comme la grande nuit de Shiva. Cette journée est attendue avec une grande ferveur, étant considérée comme le moment le plus propice pour les dévots de vénérer le dieu Shiva.

Après avoir entrepris un pèlerinage vers le Ganga Talao, à Grand-Bassin, et observé plus d'un mois de jeûne, les fidèles se préparent maintenant à débuter la grande nuit de Shiva. Cette période est une quête de bénédictions spirituelles et d'énergie divine auprès de Shiva, considéré comme la source ultime de la force et de la spiritualité. Les prières sont un aspect central de cette célébration, que ce soit à la maison ou au temple. Les dévots participent à des rituels spéciaux appelés char pahar ki puja, qui se déroulent en quatre séances, le premier débutant vers 18 heures et la dernière se terminant tôt le matin. Ces séances de prières, d'une durée de trois heures chacune, comprennent la récitation de mantras sacrés tels que Om namah Shivaya et des rituels de Shiv abhishek.

Le jeûne, le chant de mantras et la veillée nocturne sont des pratiques hautement valorisées lors de cette fête car elles sont considérées comme des moyens puissants de se rapprocher de Shiva et d'avoir ses bénédictions.

Mgr Durhône : «L'église prie avec vous»

L'évêque de Port-Louis, Mgr Jean-Michaël Durhône, à l'occasion de la fête Maha Shivaratri, adresse un message de solidarité à la communauté hindoue de l'île Maurice, et en particulier aux familles et proches des victimes de la tragédie d'Arsenal.

Dans son message, Mgr Durhône commence par souhaiter une bonne fête à ses «frères et soeurs de foi hindoue», et il dit partager le deuil qui a frappé la communauté suite à la perte tragique des six victimes du drame survenu à Arsenal. Le message de l'évêque se fait l'écho d'une prière profonde pour les familles endeuillées, soulignant que «l'Église prie avec vous», et affirmant que le souvenir des défunts restera dans les pensées de tous.

Reconnaissant la démarche spirituelle des pèlerins qui marchent vers le Ganga Talao, Mgr Durhône fait le parallèle avec le carême chrétien, un temps de réflexion et d'avancée dans la foi, invitant à une croissance dans l'amour que Dieu porte à chaque personne. Il rapelle que Maha Shivaratri est un symbole de fraternité et de solidarité, soulignant que, dans la joie comme dans la peine, la communauté mauricienne «vit l'unité comme des frères et soeurs en humanité, partageant ensemble les épreuves comme les moments de bonheur».

En conclusion, Mgr Durhône renouvelle ses voeux pour la fête de Maha Shivaratri, encourageant la continuation de la marche vers «ce grand chemin d'espérance que Dieu souhaite pour chacun de nous».