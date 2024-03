Ile Maurice: L'un des suspects dit subir des pressions pour faire des aveux

Hans Varun Gaungoo (photo), le policier suspecté dans l'agression mortelle d'un codétenu à la prison de Beau-Bassin, nie toute implication. «Wi ti éna enn insidan dan cell no 3 kot mo ti été. Mo pann bat li, mo pou donn lanket an prézans mo avoka.» Le policier devra être interrogé par la Major Crime Investigation Team (MCIT) Sud en présence de son homme de loi, Me Sunil Bheeroo, qui a pris le relais dans cette affaire.

L'avocat a eu une rencontre avec Hans Varun Gaungoo hier à la prison de Beau-Bassin. Le policier dit subir des pressions pour avouer avoir participé à l'agression de la victime, Sameer Jugurnauth. Me Sunil Bheeroo, qui déplore qu'on ait placé son client en isolement pendant 24 heures après l'incident, ce qui est à l'encontre les droits humains, a adressé une lettre à la Human Rights Commission lundi. Il a fait une requête pour que Hans Varun Gaungoo soit transféré dans une autre prison pour sa sécurité. Dans sa correspondance, l'avocat relate que son client a été intimidé par des officiers de prison et des détenus proches des surveillants pour faire des aveux. L'avocat assure que son client est innocent et qu'on essaie de l'impliquer dans ce meurtre.

Pour rappel, Sameer Jugurnauth, 49 ans, en détention préventive à la New Wing Prison de Beau-Bassin pour possession d'objets volés, est décédé dans la soirée du lundi 4 mars à l'hôpital Jawaharlall Nehru à RoseBelle après avoir été tabassé par ses compagnons de cellule. Une paire de sandales appartenant au policier et qui pourrait avoir été utilisée pour l'agression a été sécurisée par les enquêteurs comme pièce à conviction. Les images des caméras de surveillance devront être visionnées. Des surveillants de prison seront aussi entendus prochainement.