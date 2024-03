Madagascar: La femme, pilier de la cellule familiale

En ce 8 mars 2024, la femme tient un rôle exemplaire au sein de la société. On le sent particulièrement à Madagascar car elle est le pilier de la famille. Elle fait tout pour assurer le bien-être de son ménage. C'est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier dans les conditions particulièrement difficiles que traverse le pays. Elle doit jouer son rôle de mère et d'épouse avec une abnégation digne d'éloge. Plus que jamais, cette date du 8 mars doit être marquée d'une pierre blanche car la femme malgache porte tout le poids des difficultés que la cellule familiale subit actuellement.

La femme, pilier de la cellule familiale

La célébration de la Journée internationale de la femme ne se fait plus, aujourd'hui, de manière aussi éclatante que dans le passé. Les cérémonies officielles ne permettent pas de mesurer l'importance du rôle que joue la gent féminine dans la société malgache. Cependant, malgré cela, la vie de tous les jours montre ce qu'elle apporte au sein de la famille. Elle est en même temps mère et épouse. Elle s'occupe de l'éducation de ses enfants et gère de manière admirable le budget familial. Elle doit se débrouiller pour assurer le bien-être de ses proches et donc, chercher les produits nécessaires au prix le plus abordable possible.

La femme malgache n'est plus seulement celle qui reste au foyer, attendant le salaire de son mari, mais très souvent, elle a un emploi qui lui permet de contribuer aux dépenses du ménage. Cependant, certaines d'entre elles sont des mères célibataires qui ont été abandonnées à leur sort, supportant seules les épreuves de la vie et devant élever leurs enfants du mieux possible. Les conditions de vie des Malgaches sont souvent pénibles et elles ne leur permettent pas de s'épanouir. Ils endurent les épreuves avec un stoïcisme exemplaire. Les femmes apportent ce soutien psychologique essentiel nécessaire au bien-être de l'ensemble de la famille.