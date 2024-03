Madagascar: 7e édition du « Tsenaben'ny Fizahantany » - De nouveaux circuits touristiques à découvrir

La promotion du tourisme national est inscrite dans la stratégie du ministère du Tourisme et de l'Artisanat en travaillant en étroite collaboration avec l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM).

« Nous l'avons développé pendant la période de Covid-19 en organisant périodiquement le « Tsenaben'ny Fizahantany » ou salon Bons Plans Tourisme étant donné que les frontières de Madagascar ont été fermées. Actuellement, nous constatons que le tourisme national est en plein essor. En effet, d'après les statistiques publiées par Madagascar National Parks, le nombre de touristes nationaux visitant les Aires Protégées est multiplié par 6 en l'espace de 3 ans, soit plus de 63 000 visiteurs l'année dernière contre environ 12 000 visiteurs en 2020 ». Le directeur général du Tourisme, Tsitohaina Andriamanohera, l'a évoqué lors du lancement de la 7e édition du « Tsenaben'ny Fizahantany » hier, dans les locaux du ministère de tutelle à Tsimbazaza.

Offres promotionnelles

« Ce qui démontre que la population malgache commence à s'intéresser à découvrir toutes les destinations touristiques à Madagascar. Dans le cadre du « Tsenaben'ny Fizahantany », de nombreux opérateurs effectuent des offres promotionnelles de voyage adaptées à toutes les bourses », a-t-il enchaîné. Pour la 7e édition de ce salon qui se déroulera du 15 au 17 mars 2024 au jardin d'Antaninarenina, 11 Tour Opérateurs spécialisés dans les voyages sur mesure, des Offices Régionaux du Tourisme, 4 hôteliers et des prestataires de services oeuvrant dans le domaine du tourisme, vont participer. « Cet événement se démarque par la promotion de nouveaux circuits touristiques que les résidents nationaux doivent découvrir, et ce, via les Offices régionaux du Tourisme. Visiter ce salon leur permettra de mieux préparer les vacances pascales », a déclaré Mbolanirina Andrianaivosoa, responsable du tourisme national au sein de l'ONTM.

%

Lots à gagner

En outre, « Un concours culinaire sera organisé en partenariat avec Haka Fy Authentic Restaurant dans le cadre de cette 7e édition du « Tsenaben'ny Fizahantany ». De nombreux lots seront à gagner. On peut citer, entre autres, un package au Nosy Boraha Jazz Festival, un séjour à l'hôtel Antsanitia Resort et une nuitée avec un petit déjeuner dans une des plus belles maisons d'hôtes de Madagascar. Un nutritionniste interviendra également durant cette animation culinaire pour partager les bonnes pratiques en matière d'alimentation saine et équilibrée », a-t-elle fait savoir. Il faut reconnaître que le salon Bons Plans Tourisme contribue au développement du tourisme national représentant une part considérable de l'industrie touristique à Madagascar avec un potentiel de 2 millions de voyageurs nationaux.