Ile Maurice: Perspectives de Carrière avec le LL.B. (Hons) de l'Université Paris-Panthéon-Assas

L'université Paris-Panthéon-Assas est une institution d'enseignement supérieur française de renommée mondiale, particulièrement reconnue dans les domaines du droit, de l'économie et de la finance. Présente à l'échelle internationale depuis 2011 sous la bannière d'Assas International, l'université compte actuellement trois campus internationaux, en plus de celui de Paris : Dubaï, Maurice et Singapour. Le campus de Maurice a ouvert ses portes en 2015 à Pierrefonds en partenariat avec Uniciti International Education Hub.

L'université propose depuis 2016 un Bachelor of Laws, LL.B. (Hons), principalement destiné aux étudiants fraîchement diplômés du HSC/Baccalauréat/IB. Ce programme de trois ans à temps plein vise à fournir une formation généraliste aux étudiants qui choisissent d'étudier le droit. Se positionnant au sommet des classements dans le domaine du droit, ce LL.B. (Hons) du campus mauricien privilégie avant tout l'excellence académique, offrant des classes à taille humaine pour garantir un enseignement de qualité et une attention personnalisée aux étudiants.

Un programme sur mesure pour une ouverture internationale

Le programme de droit proposé par l'Université Paris-Panthéon-Assas se distingue par son enseignement exclusivement en anglais, dispensé principalement par des professeurs du campus parisien en présentiel à Maurice, ainsi que par des praticiens du droit mauricien. Ce LL.B., unique en son genre, offre une combinaison singulière en civil law, common law, droit mauricien et droit international. Axé sur les questions juridiques indispensables en affaires et en droit international, il vous offre une compréhension approfondie des sujets juridiques clés, constituant ainsi une base solide pour toute carrière juridique.

%

Quel parcours choisir après l'obtention du LL.B. (Hons) ?

Le domaine du droit se distingue comme l'une des filières les plus captivantes à l'université offrant une ouverture particulièrement large, attirant les recruteurs par son prestige et son enseignement complet. Après avoir décroché un LL.B., une multitude de chemins s'ouvrent aux diplômés : certains de nos diplômés ont relevé avec succès le défi des examens du barreau à Maurice quand d'autres ont préféré s'orienter vers le barreau en Angleterre (là aussi obtenu avec succès !) avant de revenir enrichir le paysage juridique local.

D'autres aspirent à élargir leurs horizons en poursuivant leurs masters dans de prestigieuses universités à l'étranger telles que la SOAS à Londres, la Humbolt University of Berlin ou encore le campus Parisien de l'Université Paris-Panthéon-Assas dont les Masters sont hautement sélectifs. Parmi ceux-là, certains se spécialisent dans des domaines spécifiques du droit, tels que le droit des affaires, le droit international ou encore le notariat, voire le droit de la propriété intellectuelle. Enfin, ceux s'étant lancés sur le marché du travail ont aujourd'hui rejoint les rangs des grandes entreprises mauriciennes et internationales, telles qu'Accenture, Dentons, IBL, PwC et la MCB, entre autres.

Rejoignez-nous pour le 'Careers in Law' !

Les études de droit vous intéressent ? Rejoignez-nous le lundi 11 mars pour une session d'information dédiée aux études de droit et aux opportunités de carrière dans ce domaine. Cet évènement se déroulera au Flying Dodo à Bagatelle de 17h30 à 18h30. Pour plus d'informations, merci de remplir le formulaire disponible sur ce lien ou nous appeler sur le 55097200.