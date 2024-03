Cote d'Ivoire: Réactions au déguerpissement dans le district d'Abidjan - Solomann Abraham Sanogo affirme que les leaders de l'opposition sont en panne de stratégie

Solomann Abraham Sanogo, président du cercle de réflexion Engagés Pour la République (Epr), a donné un point de presse relatif à l'opération d'assainissement et de lutte contre le désordre urbain dans le District autonome d'Abidjan. C'était le mercredi 06 mars 2024 à l'hôtel du District Autonome d'Abidjan-Plateau.

Dans sa déclaration, Solomann Abraham Sanogo, président du Cercle de réflexion Engagés Pour la République (Epr), a exprimé sa compassion aux populations impactées par le déguerpissement. Puis, il a invité les différents partis politiques de l'opposition à la retenue en faveur de la décrispation de la situation. « Epr exprime toute sa compassion aux populations impactées, les invite à la patience et à faire confiance au Gouvernement ivoirien et au District autonome d'Abidjan. (...) Epr appelle les partis et les leaders de l'opposition en panne d'inspiration et de stratégie, à éviter de manipuler et instrumentaliser la souffrance et le désarroi des populations impactées », a-t-il déclaré tout en indiquant que ces occupations anarchiques sont dues à la mauvaise gestion de ces opposant lors de leur gestion du pouvoir d'État.

« Nous avons souvenance que ces responsables de ces partis, aujourd'hui dans l'opposition, ont tous gouverné et bien souvent, au niveau le plus élevé dans notre pays. Nous leur rappelons que les occupations anarchiques du domaine public urbain, ainsi que la colonisation des zones à risques et le désordre qui en découlent, sont les conséquences des politiques laxistes d'aménagement du territoire conduites par certains gouvernements qui ont précédé l'arrivée de notre parti, le Rhdp, au pouvoir», a-t-il rappelé.

Le soutien d'Epr au président Alassane Ouattara et à Ibrahim Cissé Bacongo

Poursuivant, Solomann Abraham Sanogo a réaffirmé son soutien et sa confiance au Président de la République, Alassane Ouattara, pour le travail sans relâche qu'il a entrepris depuis 2011 et qu'il continue de faire pour le bonheur, des ivoiriens, des ivoiriennes et de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. « J'invite le Gouvernement à inciter toutes les autres collectivités décentralisées sur le territoire national, à savoir : les Districts Autonomes, les Conseils Régionaux et les Conseils Municipaux, à emboîter le pas au District Autonome d'Abidjan en oeuvrant pour l'amélioration du cadre de vie des populations sous leur responsabilité.

Ensemble, nous pouvons faire d'Abidjan une ville plus propre, plus sûre et plus ordonnée pour le grand bonheur et pour la fierté de tous ses habitants », a-t-il invité avant de traduire la gratitude de son mouvement à soutenir le ministre-Gouverneur du District Autonome d'Abidjan, Cissé Ibrahim Bacongo et lui a témoigné toute sa solidarité et sa disponibilité dans la mission à lui confiée par le Président de la République, Alassane Ouattara.