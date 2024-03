Gabon: Avec Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang est dans une forme royale

Auteur d'un doublé contre Villarreal jeudi 7 mars en 8e de finale aller de Ligue Europa, Pierre-Emerick Aubameyang est dans une dynamique positive. Il est désormais détenteur du record de buts en C3.

L'Olympique de Marseille a fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue Europa, en surclassant l'équipe espagnole de Villarreal 4-0 jeudi 7 mars au Stade Vélodrome en 8e de finale aller. L'entraîneur de l'OM Jean-Louis Gasset enregistre ainsi une quatrième victoire en autant de matchs depuis sa prise de fonction. Pierre-Emerick Aubameyang, à 34 ans, a encore brillé avec un doublé (42e et 59e). Pierre-Emerick Aubameyang, qui désormais ne s'arrête plus de marquer, a réussi sa frappe pour son premier but sur penalty. Son deuxième but ressemblait fort à un centre raté, avant que le ballon ne rebondisse sur le poteau. Le voilà seul meilleur buteur de l'histoire de la C3, avec 33 buts.

Un des grands artisans du renouveau de Marseille

« Sur la tête de mes enfants, j'ai vu Pepe Reina avancer. J'ai de la réussite sur ce geste, mais ce n'est pas un centre, a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre. Nous sommes contents sur l'ensemble du match, car on n'a pas pris de but et c'était une étape à passer. Depuis le début de la saison, ça n'a pas été facile, mais on se serre les coudes. »

Pierre-Emerick Aubameyang avait déjà été l'auteur de deux buts lors de la double confrontation face au Chakhtior Donetsk au tour précédent. Avec le Borussia Dortmund, Arsenal, le FC Barcelone et maintenant l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang marque de son empreinte la Ligue Europa, même s'il ne l'a jamais remportée (une finale en 2019 avec Arsenal).

L'ancien Barcelonais est l'un des grands artisans du renouveau de Marseille depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset avec au moins un but marqué lors des quatre derniers matches de l'OM, toutes compétitions confondues.

Après le déplacement à Clermont-Ferrand lors de la 24e journée de Ligue 1 le 2 mars, où Marseille s'était largement imposé (5-1), Aubameyang avait déclaré s'être « régalé ». Il avait ajouté : « Cela fait du bien de trouver un Marseille qui fait la différence, qui marque des buts. C'est ça que l'on attend. Je suis content de retrouver le rythme. Cela n'a pas été facile depuis le début de saison. Je retrouve des jambes, et c'est ce qui fait la différence. Faire des appels, marquer des buts... c'est bien pour la confiance. » La période est vraiment idyllique pour Aubameyang.