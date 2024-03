Tunisie: Cérémonie du Mérite Paralympique - Le Comité national paralympique rend hommage aux athlètes performants et aux médias publics

TUNIS — Le Comité National Paralympique Tunisien a organisé jeudi soir, dans un hôtel de Tunis, la cérémonie en l'honneur des para-athlètes qui se sont distingués lors de l'exercice 2023, en leur décernant la médaille du Mérite Paralympique en signe de récompense pour leurs performances et d'encouragement pour briller lors des prochaines échéances.

La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du ministre des Transports, Rabie Mjidi, des ambassadeurs de l'Arabie Saoudite et de la France en Tunisie, de plusieurs responsables du Comité international paralympique et des responsables des médias publics, à l'instar de Najeh Missaoui, Président-Directeur Général de l'agence TAP, de Rostom Cherif, pour la Télévision Nationale, et Nabil Meddeb pour la Radio Nationale, ainsi que du président du Comité paralympique tunisien, Mohamed Mzoughi, du directeur général des sports, Moncef Cherif, et d'un certain nombre de journalistes et des représentants des délégations participantes au Meeting international de para-athlétisme de Tunis.

Un hommage a été rendu, à cette occasion, à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP) et aux établissements de la Télévision Nationale et de la Radio Nationale, en reconnaissance de leur rôle dans le soutien des activités sportives paralympiques.

Dans une déclaration à l'agence TAP, le président du Comité national paralympique tunisien, a souligné que toutes les composantes de la famille sportive paralympique étaient conviées à cette fête, au moment où plusieurs athlètes tunisiens se préparent pour une série de rendez-vous sportifs, tels que les Championnats du Monde de Kobé au Japon (mai 2024) et les Jeux Paralympiques de Paris 2024.

Il a ajouté que la cérémonie de remise des médailles du Mérite Paralympique est organisée pour la première fois et coincide avec la clôture du Grand Prix de Tunis de para-athlétisme qui a connu un succès aussi bien sur le plan technique qu'organisationnel et a été une occasion de promouvoir le tourisme sportif en Tunisie.

De son côté, le Direceur général des Sports, Moncef Cherif, a réaffirmé, dans une déclaration à l'agence TAP, le soutien de l'autorité de tutelle au sport paralympique avec ses différentes composantes, eu égard aux exploits réalisés par les athlètes tunisiens dans les différentes disciplines lors des manifestations sportives internationales.

Il a salué le succès du meeting international de Tunis qui a constitué pour les para-athlètes tunisiens une étape importante de préparation pour les événements à venir.

Pour sa part, le PDG de l'agence TAP, Najeh Missaoui, qui a reçu l'écusson d'honneur du Comité national paralympique, a déclaré que l'agence TAP est le partenaire média de plusieurs évènements olympiques et paralympiques en Tunisie, ajoutant que l'agence est considérée comme une locomotive des médias publics compte tenu de son rôle important dans la couverture des différentes manifestations sportives et des exploits des athlètes tunisiens, ce qui a conforté la confiance dans les médias publics.

Missaoui a également précisé que l'agence TAP poursuivra son soutien aux activités olympiques et paralympiques nationales notamment lors des prochains jeux de Paris-2024, à travers la couverture de cet évènement planétaire et le suivi médiatique de toute l'actualité sportive des représentants tunisiens, souhaitant plein succès aux athlètes qualifiés et espérant mémoriser leur montée sur le podium.

La championne paralympique, Raoua Tlili, s'est félicitée de l'organisation de cette cérémonie, se déclarant "ravie qu'on rende hommage aux athlètes les plus méritants, d'autant que cette initiative émane de la famille paralympique elle-même et intervient après le succès retentissant du Grand Prix de Tunis".

L'athlète Maher Rahmani qui s'est qualifié pour les jeux de Paris, dans la spécialité de para-aviron, a expliqué à son tour que l'hmmage qu'on vient de lui rendre est une reconnaissance pour les efforts qu'il a fournis cette saison, ce qui va redoubler sa responsabilité en vue de briller et de monter sur le podium lors des Jeux 2024, a-t-il dit.

De son côté, le champion du monde paralympique Walid Ktila a affirmé que "cette fête vient conclure en beauté le Meeting international de para-athlétisme organisé en Tunisie, car il s'agissait d'un événement réussi à tous les niveaux, qui nous a, de surcroît, permis d'acquérir plus d'expérience et de corriger certaines erreurs et constitué une étape de préparation pour les Championnats du monde de Kobé et les Jeux paralympiques de Paris 2024".

Il est à noter que les médailles du mérite paralympique pour l'année 2023 ont été décernées à Walid Ktila, Raoua Tlili, Marwa Brahmi, Soumaya Boussaid, Yassine Guenichi, Rouay Jebabli, Maha Aounallah, Achraf Tiami, Abbad Ben Ayoub, Maher Rahmani et Fethi Zouinkhi.