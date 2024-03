Madagascar: Football / Pure play football League - Le choc des leaders Fosa-Fanalamanga à l'affiche

La quatrième journée de la phase de conférences du dimanche sera marquée par le duel de choc entre les leaders du groupe du Nord, Fosa Juniors FC et AS Fanalamanga.

À mi-parcours. La phase de conférences de la Pure Play Football League reprend après une pause d'une semaine. «Le calendrier initial est défini ainsi plutôt par rapport au déplacement des équipes qui rallient Antsiranana et Ambanja car, vu l'état des routes nationales, les voyages prennent beaucoup plus de temps sur route», explique Ny Ando Rafalimanana, une des responsables au sein de l'association organisatrice, Clubs de football élite de Madagascar (CFEM).

La quatrième journée de ce week-end sera marquée par le choc entre les deux leaders de la conférence Nord, Fosa Juniors FC qui caracole en tête avec 9 points après un parcours sans faute de trois victoires et AS Fanalamanga. Le match aura lieu, au stade Rabemananjara, dimanche à 14 heures. Ce club d'Alaotra-Mangoro enregistre en trois journées deux victoires et un nul (7 points). Les Félins enchainent des matches à domicile. Le match contre les Verts sera leur quatrième d'affilée. Ces derniers prendront les commandes en cas de victoire face aux Majungais.

Dans la conférence Sud, le match entre Mama FC et Elgeco Plus qui se jouera dimanche à 14 heures à Imerintsiatosika sera également très attendu. Les Assureurs, classés troisièmes provisoires recevront sur sa pelouse l'équipe du By Pass, leader du groupe en accumulant 7 points.

Décisifs

Le club vainqueur en titre de la coupe de Madagascar enregistre deux victoires et un nul, dernièrement sur son terrain contre l'Inate FC Rouge. Ce club de Vakinankaratra, quatrième au classement, fera ce week-end le déplacement à Fianarantsoa pour affronter Zanakala FC, cinquième au classement. Le match de ce dimanche ainsi que les trois autres à venir seront cruciaux pour CFFA pour pouvoir rebondir et intégrer le top 4. L'équipe d'Andoharanofotsy, lanterne rouge de son groupe, a intérêt à mettre fin à sa série de cauchemar. CFFA jouera contre Disciples FC, dauphin de la poule, dimanche, au By Pass.

Tous les matches restants seront tous décisifs car il ne reste plus que trois journées après ceux du week-end. Seuls les quatre clubs mieux classés à l'issue de la phase de conférences poursuivront l'aventure en Play-Offs.

Calendrier 4e journée : Samedi 10 février à 14 heures

Conférence Nord :

Ajesaia-Tsaramandroso FFC (Tsiroanomandidy)

Asa-Uscafoot (Antsiranana)

Fosa Juniors FC-AS Fanalamanga (Mahajanga)

KFCA-Cosfa (Ambanja)

Conférence Sud :

3FB-Dato FC (Toliara)

CFFA-Disciples FC (By Pass)

Mama FC-Elgeco Plus (Imerintsiatosika)

Zanakala FC-Inate FC Rouge (Fianarantsoa)