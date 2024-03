Tunisie: Expatriés - Ali Youssef joue de malchance

Touché aux ligaments croisés par le passé, Youssef est par la suite revenu aux affaires, avant de subir de nouveau une blessure musculaire...

Buteur sous la casaque de Hacken, l'international tunisien Ali Youssef est toutefois sorti sur blessure lors du match de Coupe de Suède face à Brommapojkarna. Ce faisant, l'international tunisien a marqué d'entrée, à la 5', son second but de la saison et son premier en Coupe de Suède. Blessé juste avant la mi-temps, Youssef a de suite cédé sa place à Zeidane. Préoccupant tout de même, sachant qu'Ali Youssef, ailier gauche de 23 ans, ancien international U20 de l'équipe de Suède et deux fois sélectionné avec les Aigles de Carthage, dégage une certaine fragilité musculaire qui le freine à chaque fois qu'il tente de prendre son envol. Touché aux ligaments croisés par le passé, blessure qui l'avait éloigné des terrains durant deux ans, Youssef est par la suite revenu aux affaires, avant de subir à nouveau une blessure musculaire. Le Tunisien s'arrêtera-t-il cette saison avant dix matchs à jouer ? Attendons voir.

Victoire et passe décisive de Valery

Angers s'est bien relancé face aux insulaires d'Ajaccio, battus (3-1) grâce en partie à Yan Valery. Avec cette victoire au stade Raymond Kopa, l'équipe de Dujeux retrouve le sourire après trois défaites consécutives. Au classement, les coéquipiers de Valery restent dauphins d'Auxerre et se détachent de Laval qui ferme la marche du podium. Pour revenir à Yan Valery, arrière droit tunisien de 25 ans, il a apporté sa pierre à l'édifice grâce à un centre bien ajusté vers Lepaul qui dépose de la tête. Pour rappel, après avoir fait ses classes à Champigny et au Stade Rennais, Valery a ensuite mis le cap sur Southampton avant de rallier Birmingham puis Angers où il trace son sillon depuis 2022.

Ismail Gharbi, graine de star

Prêté au Stade Lausanne Ouchy par le PSG, Ismail Gharbi, 19 ans, vit des jours heureux en Suisse. Formé donc au Paris Saint-Germain, Gharbi s'est certes heurté aux réalités du club francilien, mais ce n'est que partie remise et viendra le jour où il fera du chemin à Paris. En attendant maintenant, il fourbit ses armes à Lausanne et devrait retourner au PSG en fin de prêt, même si des clubs tels que l'OGC Nice, Saint-Étienne, le Werder et l'Union Berlin gardent un oeil sur la pépite tunisienne. Ce faisant, avec la formation helvétique, le jeune Gharbi évolue dans un climat jugé idéal pour son épanouissement. Plus de temps de jeu, plus de liberté sur le terrain et beaucoup plus de visibilité surtout.