Tunisie: ESM - De mieux en mieux

L'équipe minière prend forme avec un essor tactique remarquable à confirmer.

Les Miniers se déplacent chez le voisin gafsien, auréolés d'une victoire éclatante face à l'USBG qui les a propulsés à la troisième place du classement. Plus qu'une simple victoire, c'est la force mentale de l'équipe qui a impressionné en remontant un score défavorable en deuxième mi-temps pour s'imposer avec brio. Ce sixième derby de la région de Gafsa entre les deux clubs promet d'être électrique. L'ESM aborde la rencontre en position de force, galvanisée par sa dernière victoire et sa remontée au classement. Kais Yâacoubi a su tirer le meilleur de son groupe et semble avoir trouvé la formule magique. L'une des clés de cette métamorphose réside dans la maîtrise de la deuxième balle et la souplesse tactique à laquelle ses protégés adhèrent aisément.

Un buteur qui retrouve confiance

Le buteur Chance a également joué un grand rôle dans la victoire face à l'USBG. Auteur d'un doublé, il porte son total à 4 buts cette saison et confirme son retour en forme après un sommeil qui n'a que trop duré. Sa combativité et son sens du but font du Congolais un atout précieux pour l'équipe.

Un onze type qui se dessine

L'absence des deux latéraux Mezhoud et Hachem Khalifa semble passer inaperçue. Le staff technique a eu recours aux doublures qui n'ont pas démérité jusque-là. L'arrivée de Saddem Ben Aziza a conféré plus de solidité à la défense, en l'associant à Salifou. Le milieu de terrain commence à trouver des repères avec le trio Boudiéne, Ouled Bahia et Hermess. C'est la cohésion qui attire l'attention lors des deux dernières sorties.

Kais Yaâcoubi a mis en place un topo en 4-3-3 qui s'adapte aux différents adversaires. Le pressing haut et l'agressivité des joueurs permettent de récupérer rapidement le ballon et de se projeter vers l'avant. La construction du jeu est devenue fluide et les passes courtes permettent de créer des espaces dans le dos de la défense adverse. L'émergence d'Ouled Bahia en pointe et l'éveil de Bouassida offrent une attaque redoutable qui fait parler la foudre (8 buts depuis le début de la phase du play-out). Autant d'ingrédients réunis pour que l'Etoile minière continue sur sa lancée et garantir une marge sécurisante, pour éviter les frayeurs de fin de saison.