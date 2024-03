Tunisie: Demain elles seront femmes !

Préserver les jeunes filles de la violence allant crescendo dans l'univers virtuel et consacrer toute une campagne pour les sensibiliser était l'action de la ministre de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées avec le concours du Credif et de l'ambassade du Canada en Tunisie. « Ne nourris pas le monstre », tel est le slogan de cette campagne lancée mercredi dernier au lycée de la rue de Russie à Tunis. Un grand nombre d'élèves y ont assisté.

Cette campagne numérique vise à sensibiliser la société aux dangers de la cyberviolence faite aux filles et de la prévenir à travers le développement de la culture de la non-violence et l'éducation pour protéger les femmes et les filles des risques de violation de leurs données personnelles et de la menace dans le cyberespace. La campagne est destinée aux enfants âgés de 13 à 17 ans inscrits dans les établissements d'enseignement pour les sensibiliser à ce phénomène et leur permettre de naviguer en toute sécurité sans être exposés aux dangers de la violence numérique. Les conseils sont très pratiques, simples et précieux à l'attention de ces jeunes filles sur le lien : www.nenourrispaslemonstre.tn.

Un site très réussi sur le plan visuel, d'un graphisme très ludique et qui s'adresse à cette tranche d'âge. « La violence cybernétique n'arrive pas qu'aux autres et revêt plusieurs formes. Parfois elle s'installe insidieusement. Mais elle peut aussi surgir d'où tu ne l'attends pas, car tout ce que tu partages par SMS ou en ligne peut tomber entre des mains de gens malintentionnés », dit le texte d'accueil qui est suivi de plusieurs conseils pour nos jeunes filles. Le site comprend également des conseils, des informations utiles, des témoignages sur certaines formes de violence numérique et la liste des mécanismes de signalement, tels que le numéro vert 1899.

Ces derniers temps, plusieurs affaires de chantage ont été recensées et qui versent toutes dans la cybercriminalité. Un chantage qui vise des jeunes filles de cette catégorie d'âge qui sont tombées dans le piège de ces « monstres » qui menacent de publier leurs contenus si elles ne paient pas une rançon; le dernier de ces monstres a été arrêté dans la région de Mahdia. Il n'a que 24 ans, mais une trentaine de victimes à son triste actif.

Il a été arrêté grâce au courage d'une seule fille qui a osé le dénoncer. Mais plusieurs autres cybercriminels continuent à sévir sur les réseaux sociaux en profitant de l'ingénuité des lycéennes et des écolières.

Tout notre espoir est que cette campagne se poursuivra sur toute l'année et fera son chemin non seulement dans les écoles et les lycées mais jusqu'au dernier village retiré car ces jeunes filles seront les femmes de demain.