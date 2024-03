Algérie: Salon international de l'Industrie et de l'Exportation d'Oran - Signature de près de 50 conventions de partenariat

ORAN — Près de 50 conventions de partenariat portant sur divers domaines d'activité, notamment l'industrie, l'exportation et la construction, ont été signées lors de la sixième édition du Salon international de l'industrie, de l'énergie, la logistique et de l'exportation "Oran-Expo", clôturée jeudi au Centre des conventions d'Oran "Mohamed Benahmed".

Le Commissaire de cette manifestation économique et commerciale, Ahmed Haniche, a précisé à l'APS que 48 conventions de partenariat entre des opérateurs privés et publics du pays, ainsi qu'avec des opérateurs étrangers, dans différentes secteurs d'activité pour l'exportation vers des pays africains de divers produits, à l'instar des matériaux de construction, des lampes, des équipements électriques et des produits alimentaires.

Ce Salon de quatre jours, organisé par l'Agence de communication "Sunflower", a été marqué par la présence d'ambassadeurs et de représentants d'ambassades de plusieurs pays africains, ainsi que de visiteurs et d'opérateurs économiques, qui ont tenu à mettre à profit la tenue de cette manifestation pour se rapprocher davantage des exposants et des professionnels de diverses branches d'activités pour identifier les opportunités d'investissements directs et l'exportation vers ces pays du produit algérien, a ajouté M. Haniche.

Par ailleurs, le Salon a vu une affluence notable des professionnels de différentes branches d'activités économiques et industrielles, dont le nombre a dépassé les 12.000, en provenance de plusieurs régions du pays.

%

Une présence remarquée d'hommes d'affaires et de représentants de 30 ambassades accréditées en Algérie, outre un nombre important d'étudiants et de jeunes porteurs de projets désireux de créer des micro-entreprises ciblant divers secteurs et activités socio-économiques, a été également observée.

Il est à souligner également que dans le but d'encourager les jeunes et les étudiants porteurs de projets innovants, les organisateurs ont réservé, à titre gracieux, un stand spécialement dédié aux étudiants de l'Ecole Polytechnique "Maurice Audin" d'Oran et de l'Université d'Oran 1 "Ahmed Benbella", ainsi qu'à 15 startups de plusieurs wilayas, et ce afin de leur permettre de se rapprocher des acteurs économiques et de pouvoir prospecter les opportunités de concrétiser et de financer leurs projets.

D'autre part, en marge de cette sixième édition, des conférences en lien avec la stratégie devant être adoptée pour le développement et la modernisation de l'activité économique et le partenariat gagnant-gagnant, ainsi que l'incitation à l'investissement et la promotion de l'exportation ont figuré au programme de cette manifestation.