Madagascar: Trail « Aina no fetra » - Près de cinq cents coureurs attendus à la deuxième édition

La course trail est une discipline actuellement en vogue à Madagascar. La saison débute en ce mois de mars. L'association « Ny Mainty Manga » du scoutisme Sampati d'Analamahitsy a réuni la presse hier dans l'enceinte de Red Zone à Antanimora, Andrainarivo. L'objectif est d'expliquer la tenue de la deuxième édition de la course de trail portant le nom de « Aina no Fetra » qui aura lieu le 23 mars à Avaradrano.

En collaboration avec la fédération malgache d'athlétisme, de l'Ortana, l'association « Ny Mainty Manga» prévoit la venue de cinq cents coureurs et propose deux types de course, l'une d'une distance de 12 km et l'autre de 35 km. Le parcours de 12 km est accessible à tous avec 412 m de dénivelé positif, idéal pour les débutants et la sortie en famille. Aucune condition particulière mais il est conseillé de demander l'avis de son médecin.

La distance de 35 km s'ouvre aux coureurs de plus de 16 ans. C'est un parcours plus technique et plus exigeant avec 1200 m de dénivelé positif ouvert aux coureurs expérimentés.

Aventure humaine

Des spécialistes en course Trail seront au rendez-vous de cette deuxième édition dont le nom est tenu secret. L'année dernière, 8 nationalités se sont affrontées et pour cette année, la concurrence sera rude surtout pour la distance de 35 km.

Les inscriptions restent ouvertes jusqu'au 16 mars soit auprès du kiosque Ortana à Antaninarenina tous les jours de 9 à 17 heures, tous les dimanches de 9 à 16 heures à l'église FJKM Analamahitsy soit en ligne avec l'envoi d'une fiche d'inscription par mail à contactainanofetra@gmail.com.

« Mis à part la pratique de sport et la découverte du bon paysage verdoyant de l'Avaradrano, cette course a été faite dans le but de réunir de l'argent pour l'association des scouts au sein de la FJKM Analamahitsy. Par rapport à l'année dernière, cette deuxième édition s'est améliorée tant en qualité du trajet que ce soit en 12 km et 35 km qu'en sécurité des participants du fait de l'existence de l'assurance et des gens qui supervisent sur chaque coin du parcours », confie Njaka Rasoloarison, membre du comité directeur de l'association « Ny Mainty Manga».

Comme toutes les courses de trail à Madagascar, l'association « Ny Mainty Manga » met l'accent sur une philosophie selon laquelle en plus d'une course, c'est aussi une aventure humaine.