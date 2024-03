Tunisie: Cérémonie de commémoration du 8e anniversaire de la victoire contre les forces du mal - Deach a rendu l'âme à Ben Guerdane

Pour rappel, le 7 mars 2016 à l'aube, les habitants de la région de Ben Guerdane, au sud-est de la Tunisie et à trente-deux kilomètres de la frontière tuniso-libyenne, se sont réveillés aux crépitements des armes. Leur ville est attaquée. Des groupes terroristes ont tenté de prendre d'assaut simultanément une caserne militaire et deux districts de la Sûreté et de la Garde nationales.

Une cérémonie de commémoration du 8e anniversaire de «l'épopée de 7 mars» a eu lieu, hier, à Ben Guerdane, gouvernorat de Médenine, en présence des ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale.

Les deux ministres se sont rendus au carré des martyrs, au cimetière Sidi Khlif, en présence des familles des martyrs et blessés de cette attaque, où ils ont récité la Fatiha à la mémoire des martyrs et déposé une gerbe de fleurs au pied de la plaque commémorative.

Pour rappel, le 7 mars 2016 à l'aube, les habitants de la région de Ben Guerdane, au sud-est de la Tunisie et à trente- deux kilomètres de la frontière tuniso-libyenne, se sont réveillés aux crépitements des armes. Leur ville est attaquée. Des groupes terroristes ont tenté de prendre d'assaut simultanément une caserne militaire et deux districts de la sûreté et de la Garde nationales.

Les unités sécuritaires et de l'Armée ont aussitôt fait de maîtriser ces groupes terroristes. Les affrontements ont fait 50 morts dans les camps des assaillants et 22 parmi les sécuritaires et militaires. Aussi, sept civils sont-ils tombés en martyrs, lors de cette épreuve qualifiante à mettre à l'actif de nos forces.

L'épopée héroïque de Ben Guerdane restera gravée, à jamais, dans la mémoire de chaque Tunisien, a déclaré le ministre de la Défense nationale, Imed Memmich, dans une allocution prononcée à cette occasion. «Cette bataille est un tournant décisif dans la guerre que mène la Tunisie contre le terrorisme», a-t-il ajouté, rappelant que l'objectif des assaillants était d'établir un émirat de Daech dans la région de Ben Guerdane.

Le ministre a souligné que la Tunisie aspire à mettre en oeuvre, dans la région de Ben Guerdane, une approche globale de développement pour garantir à tous les habitants de la région une vie décente.

Le ministre de l'Intérieur, Kamel Féki, a mis l'accent sur la nécessité d'appuyer les projets de développement global, économique, éducatif, sanitaire et culturel dans la région de Ben Guerdane, en encourageant les investissements.