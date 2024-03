Maroc: Laâyoune - Sakina Boumesmar, un parcours scientifique exceptionnel en biologie médicale

Laâyoune — Armée d'une expérience vaste et diversifiée, d'une connaissance pointue en biologie médicale et en procréation médicalement assistée et d'une énergie débordante, Sakina Boumesmar fait partie de ces femmes qui croient en leur potentiel et se sentent toujours assoiffées d'étoffer leurs connaissances.

Inspirante et engagée, Mme Boumesmar, native de Laâyoune, a un parcours distingué qui ne cesse de s'enrichir en permanence avec des diplomations des universités de l'Espagne.

Après un baccalauréat scientifique au lycée Mohammed V à Laâyoune en 2004, Mme Boumesmar s'est envolée en Espagne pour poursuivre ses études supérieures à la Faculté de médecine de Bilbao, où elle a décroché son diplôme en médecine en 2013. Par la suite elle s'est spécialisée durant quatre ans (2015- 2019) dans la biologie médicale à l'hôpital la Princessa à Madrid.

Sa passion pour la recherche ne va pas s'arrêter là. Elle a retourné à Madrid pour obtenir en 2019 un master en procréation médicalement assisté de l'Université Complutense.

Son savoir-faire a été aiguisé par une expérience professionnelle diversifiée, en occupant le poste de médecin interne à l'hôpital Niño Jesus Madrid dans le service d'hématologie en 2016 et à l'hôpital la Princessa à Madrid, notamment dans les services d'urgence, d'analyses cliniques, d'hématologie biologique, d'immunologie, de microbiologie et d'allergologie.

Durant son parcours, elle a pu démontrer sa capacité de forger des relations solides au sein de la communauté scientifique espagnole, ce qui lui a permis d'exercer deux ans durant (2019-2020) à la clinique "Eugin" de fertilité à Barcelone et à l'hôpital de la Paz Madrid au service de procréation médicalement assistée.

Mme Boumssmar a, par ailleurs, passé des stages à l'Institut pasteur Maroc dans le service de mycobactéries et bactériologies et au Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd à Casablanca dans le service d'hématologie biologique, où elle a pu affuter son expérience.

"Cette expérience assez riche m'a permis de rencontrer des médecins d'origines maghrébine et étrangère spécialistes dans la biologie médicale et en procréation médicalement assistée", a-t-elle souligné dans un entretien accordé à la MAP, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme.

Mme Boumsmar doit sa réussite professionnelle à plusieurs qualités, dont la valeur du travail, la rigueur et la volonté et au soutien de son entourage et sa famille, a-t-elle confié, faisant savoir que son père était pour elle une "source d'inspiration".

Fidèle à ses racines, Sakina ne cache pas son désir de mettre à disposition son expertise au profit des habitants du Sahara marocain. Dans sa ville natale Laâyoune, elle a mis en place un laboratoire dans son domaine de compétence.

Créé en 2020, ce laboratoire figure parmi les premiers laboratoires privés dans la procréation médicalement assistée dans les provinces du Sud.

La procréation assistée a apporté des solutions à de nombreuses familles, souligne la biologiste, notant que les techniques d'assistance médicale à la procréation ont évolué de manière considérable.

"Grâce aux progrès continus des sciences médicales et biomédicales, je suis toujours en quête des dernières études scientifiques en la matière", a-t-elle enchainé.

Dans son laboratoire, Mme Boumsmar manie avec aisance microscopes, et instruments de mesure, en vue de réaliser des prélèvements biologiques à des fins d'analyses, avec l'aide des membres de son équipe composée d'une quinzaine d'infirmiers et d'administratifs.

Membre actif de la société espagnole de la fertilité et de l'association espagnole de biopathologie médicale, Sakina Boumesmar est souvent présente dans les congrès et rencontres scientifiques, en vue d'échanger avec ses pairs et suivre l'évolution de la recherche médicale dans son domaine.

Passionnée infatigable pour la recherche scientifique, Sakina compte à son actif une riche contribution en matière de recherche scientifique, avec plus de 16 publications. Elle a également participé à plus de 20 conférences internationales dans des universités et des laboratoires.