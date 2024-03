Maroc: Chichaoua - Quand l'INDH offre aux femmes porteuses de projets l'opportunité de s'ouvrir sur divers secteurs d'activité

Chichaoua — De par sa philosophie, son pragmatisme et sa démarche basée sur des résultats palpables, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) ne cesse au niveau de la province de Chichaoua, d'ouvrir aux femmes et aux jeunes porteuses de projets, de vastes horizons, tout en leur offrant l'opportunité de s'ouvrir sur divers secteurs d'activité prometteurs.

Forte de son approche basée sur un diagnostic minutieux de la réalité sur le terrain, et prônant l'écoute et la proximité des attentes et aspirations des populations locales, l'Initiative s'est toujours montrée une véritable pépinière d'idées, de propositions et de solutions efficaces pour de jeunes porteuses de projets qui aspirent intégrer le monde de l'entrepreneuriat par la grande porte.

L'un des exemples marquants de ces jeunes ambitieuses, est Asmae Assabane qui, grâce à l'appui financier de l'INDH, a pu monter sa petite entreprise « Média Slider » spécialisée dans le domaine de l'audiovisuel.

Au niveau de la province de Chichaoua, les exemples de jeunes porteuses de projets ayant réussi à assurer leur autonomisation financière et à intégrer le tissu économique grâce à l'appui financier de l'INDH et à l'accompagnement, l'encadrement et le suivi de la Fondation de Recherche, de Développement et d'Innovation en Sciences de l'Ingénierie (FRDISI), sont nombreux avec des « succes- stories » qui peuvent, désormais, servir de modèle à suivre. Des exemples investissant dans divers secteurs d'activité allant de l'impression, à l'informatique, au design, à la décoration, à la communication, en passant par la pâtisserie et restauration.....

Relevant du programme « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes », Média Slider comprend, une Salle de Shooting, un espace d'accueil, une Salle de réunion ainsi que d'autres dépendances.

D'un coût global de 202.000 DH dont, 100.000 DH comme part de l'INDH et 162.000 DH à la charge de la bénéficiaire, ce projet se fixe pour missions de renforcer les capacités des femmes dans les domaines de l'informatique, de l'entrepreneuriat et du développement personnel, d'assurer l'insertion économique des femmes, et de créer des emplois au profit des jeunes de la province.

Dans une déclaration à la MAP, Asmae Assabane, propriétaire de l'entreprise « Média Slider », a fait savoir que son projet, qui a bénéficié du financement de l'INDH, est un studio moderne dédié à l'audiovisuel, avec un intérêt porté aussi au renouvellement des professions liées à la photographie, tout en veillant à être au diapason des exigences et des dernières innovations technologiques en la matière.

« Je pratiquais la photographie depuis mon jeune âge (....) et grâce à l'INDH j'ai pu monter mon projet et réaliser mon rêve, celui de me professionnaliser », s'est-elle félicitée, faisant part de sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l'intérêt particulier que le Souverain ne cesse d'accorder aux jeunes, à leur formation et à leur épanouissement.

Elle a appelé les jeunes porteuses de projets ainsi que les femmes désireuses d'intégrer le monde de l'entrepreneuriat, à persévérer et à travailler de manière rigoureuse pour atteindre leurs objectifs et réaliser leurs rêves, rappelant que l'INDH offre de grandes opportunités aux jeunes porteuses de projets.

Dans une déclaration similaire, M. Youssef Ait Benhadda, représentant de la FRDISI à Chichaoua, a relevé que la Fondation ambitionne d'assurer l'accompagnement des jeunes porteuses de projets et des femmes entrepreneurs dans leurs parcours professionnels notamment, lors de la phase de création, afin de leur permettre de concrétiser leurs projets de manière à pouvoir se forger une place sur le marché de l'emploi.

En matière d'accompagnement, la Fondation s'arrête sur différents aspects techniques et ceux liés à la formation des porteurs de projets parmi les jeunes femmes de la province, a-t-il ajouté, se félicitant de voir plusieurs jeunes porteuses de projets réussir ce challenge entrepreneurial.

« Au niveau de la province de Chichaoua nous nous réjouissons de voir que nombre de jeunes femmes ont réussi à créer leurs propres entreprises et d'assurer, désormais, leur forte présence dans le tissu économique local, tout en offrant d'importantes opportunités d'emploi au profit des jeunes de la province », a-t-il conclu sur un ton d'optimisme.