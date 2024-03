Maroc: Rkia Khnafour, la première femme élue d'Azilal et sa doyenne

Béni Mellal — Dans la province d'Azilal, impossible de méconnaître Rkia Khnafour, première femme élue de la province d'Azilal et sa doyenne.

Cette dame a écrit l'histoire deux fois. La première, au moment de son élection première femme élue d'Azilal en 2003, et la seconde, en devenant, récemment, la doyenne des députées du Conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra.

Dans la commune de Tilouguite où trône somptueusement la fameuse cathédrale d'Imsefrane, Rkia est si bien connue de tous. Âgés et moins âgés la connaissent non pas juste en raison de son aura politique, mais, également, pour ses actions entreprises en faveur de la défense des droits de la gent féminine dans cette petite localité perchée dans les hauteurs de la ville d'Azilal.

Cette dame qui anime depuis plus de 30 ans la scène politique à Azilal, a été élue pour la première fois en 2003 dans la commune de Tillouguite. Depuis, elle se bat bec et ongle pour l'épanouissement de la femme d'Azilal et contribue positivement à l'amélioration des conditions socio-économiques des femmes de la commune de Tillouguite.

Khnafour, comme elle se fait appeler par ses collègues femmes élues, est aussi la première à se battre pour intégrer le réseau des télécommunications dans le paisible patelin de Tillouguit.

Avant cela, tilouguite était déconnectée du monde extérieur. Recevoir ou passer un appel téléphonique depuis cette localité était jusque-là impensable. Une action qu'elle juge indispensable pour favoriser la communication des parents avec leurs filles qui ont choisi d'étudier ailleurs.

Bâtir la confiance avec les citoyens était un lourd souci qui pesait sur son action politique, raison pour laquelle, cette dame à la volonté inébranlable a décidé de se former dans tous les domaines de la vie publique pour enchaîner ainsi les succès et défendre comme il se doit ses consoeurs de la montagne.

Sa volonté et son déterminisme lui ont valu plusieurs reconnaissances et consécrations jusqu'à en représenter les femmes de la région lors d'une importante réunion tenue au parlement de Bruxelles sur la situation des femmes. Elle ne cesse de porter haut la voix de ses pairs dans les tribunes internationales.

Elle n'a jamais lésiné sur les moyens pour accompagner les femmes des zones montagneuses et éloignées de la province d'Azilal ainsi que pour soutenir les centaines d'étudiantes et d'élèves de ces zones en plaidant de jour comme de nuit en faveur de la mise en place de projets qui leur balisent la voie à l'excellence et à la réussite.

Dans une déclaration à la MAP, Rkia Khnafour a mis en avant l'importance pour les femmes d'intégrer la vie active pour favoriser leur insertion professionnelle ainsi que la défense de leurs droits, rappelant que la politique lui a permis de faire résonner sa voix à un plus large spectre de la société.

La gestion de la chose locale m'a permis non seulement d'être proche des femmes qui m'entourent mais également de faire entendre leurs voix et leurs revendications, a-t-elle fait savoir, indiquant que l'amélioration des conditions de vie des femmes de la montagne est tributaire de leur insertion dans la vie de tous les jours.

Le regard ferme et assuré, Rkia, pour son dernier mot, invite la femme marocaine de la montagne à sortir de son isolement, à défier les obstacles et à concourir à l'effort de développement et de rayonnement de notre chère patrie. "C'est comme ça que notre voix sera mieux entendue.

À travers son parcours exceptionnel, Rkia incarne la détermination et la volonté de contribuer positivement à l'émancipation de la femme rurale et celle des zones montagneuses ainsi qu'à l'élan de développement que connait le Royaume dans tous les domaines.