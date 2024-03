Madagascar: Financement - Premiers green bonds à Madagascar lancés par Apis solutions

Une grande première à Madagascar, voire en Afrique, en matière de technique de financement de projet. Il s'agit de l'émission d'une obligation convertible verte (green bond). Titre de créance émis par une société, l'obligation convertible permet de lever les capitaux nécessaires au financement d'un projet. L'originalité n'est pas tant l'emprunt obligataire que son caractère vert, c'est-à-dire répondant aux standards ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance) ainsi qu'à nombre d'objectifs de développement durable. Ce qui permet aux souscripteurs de bénéficier de rendement financier visible et, au surplus, d'un retour extra-financier. Cette innovation financière est le fait d'Apis solutions, consortium partenaire de la CUA dans le projet de traitement et la valorisation des déchets de la capitale, suite à une convention signée en novembre 2022.

La communauté des acteurs économiques et des investisseurs de la place d'Antananarivo a eu la primeur de ce montage financier intelligent lors d'une réunion organisée jeudi au Radisson Blu Waterfront et animée par les sociétés de conseil financier FTHM et First Engine Advisory, avec la participation des dirigeants d'Apis solutions.