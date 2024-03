Afrique: Miss philanthropy africa - Leatitia Bakoly lance un appel à la solidarité

À neuf jours de la finale de la 5e édition de Miss Philanthropy Africa au Nigeria, Leatitia Bakoly Andriatsihoarana se retrouve dans une course contre la montre pour obtenir son billet d'avion et représenter dignement Madagascar.

Avec seule- ment 1 800 000 ariary en poche, dont 1 million d'ariary économisés avec peine et 800 000 ariary obtenus grâce à des opérations de collecte de fonds, Leatitia Bakoly Andriatsihoarana affronte un défi financier de taille. « Je cherche actuellement 7 millions 95 000 ariary pour pouvoir participer au concours. Si je n'obtiens pas le billet d'avion d'ici la fin de cette semaine, Madagascar risque d'être disqualifié », confie-t-elle avec détermination.

Consciente de l'urgence de la situation, Leatitia Bakoly Andriatsihoarana envisage toutes les possibilités pour réunir les fonds nécessaires. « Il me reste seulement quelques jours pour collecter les fonds nécessaires. Je vous demande votre soutien via le mobile money aux numéros 0329766190 et 0342202411, au nom de Vaviko Domohina, ma mère. Je vais également faire du porte-à-porte pour solliciter de l'aide », lance-t-elle dans un appel chargé d'émotion.

Le départ de Leatitia Bakoly Andriatsihoarana est prévu pour le 15 mars, avec la finale de l'événement prévue deux jours plus tard, le 17 mars.

Opportunité

Pour elle, représenter Madagascar à Miss Philanthropy Africa est bien plus qu'une simple compétition ; c'est une opportunité de promouvoir les valeurs de solidarité et d'engagement envers les causes humanitaires. « Je fais appel au soutien de tous mes compatriotes pour m'aider à concrétiser ce rêve et à représenter fièrement Madagascar lors de cet événement international. Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, est d'une importance capitale. D'un autre côté, je me prépare déjà mentalement à accepter le résultat, que j'obtienne le billet d'avion ou non », conclut-elle avec espoir.