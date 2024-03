Algérie: Ouargla - Renforcer les capacités d'exportation pour améliorer la compétitivité du produit national

OUARGLA — Les participants à une rencontre régionale sur l'exportation tenue, jeudi à Ouargla, ont mis en avant la nécessité de renforcer les capacités d'exportation pour améliorer la compétitivité du produit national sur les marchés extérieurs.

Intervenant à cette occasion, la directrice du suivi et de la promotion des échanges commerciaux au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Farah Mekideche, a souligné l'importance de consolider les capacités de production pour contribuer à la promotion du produit national et l'amélioration de sa compétitivité.

Elle a, à ce contexte, appelé les opérateurs économiques concernés à participer massivement aux déférentes manifestations économiques organisées à l'étranger et de saisir les opportunités offertes lors de ces évènements, notamment ceux organisés à Dakar (Sénégal) et Nouakchott (Mauritanie).

"Ces manifestations économiques constituent une opportunité pour soutenir les entreprises industrielles activant dans différents segments et leur permettre d'augmenter le volume des exportations compte tenu au potentiel important que recèle l'Algérie hors hydrocarbures", a-t-elle soutenu.

Et d'ajouter que le ministère du Commerce tien à impliquer les opérateurs économiques dans ses démarches entreprises pour trouver des solutions afin d'intensifier et diversifier la production locale, satisfaire les besoins du marché national et s'orienter ainsi vers l'exportation.

%

Le ministère du Commerce, a poursuivi Mme. Mekideche, accorde un intérêt particulier à l'augmentation de la productivité de toutes les filières et le suivi minutieux du potentiel d'exportation dans chaque secteur, en levant les obstacles devant les opérateurs économiques en plus de la mise en place des mécanismes adéquats qui permettent d'augmenter le volume des exportations en application de la politique de l'Etat visant à créer la richesse et diversifier les ressources de revenus à travers la promotion du produit national et l'amélioration de sa compétitivité.

De son côté, le directeur régional du Commerce et de la Promotion des exportations à Ouargla, Tayeb Fayçal a mis l'accent sur la nécessité de redonner à la wilaya d'Ouargla sa dimension en tant qu'un pôle commercial et économique d'excellence et un portail pour accéder aux marchés des pays voisins, et ce, en donnant une forte impulsion aux échanges commerciaux et exportations vers les pays africains.

Pour sa part, la représentante de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) Dalila Slimane, a mis en relief le rôle de l'agence dans la promotion du produit national et l'accompagnement des investisseurs dans le pays et à l'étranger, et la promotion des exportations, en tant qu'une institution de liaison entre les opérateurs économiques.

En revanche, le directeur de l'antenne régionale de la Compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations (CAGEX) Imad Djoudi, a passé en revue les différents risques liés à l'exportation, avant de mettre en exergue la mission de cet organisme en termes de promotion des exportations, en attirant les investisseurs conformément aux engagements des pouvoirs publics visant à accroitre les exportations hors hydrocarbures.

Placée sous le signe "L'exportation, Perspectives et Défis", cette rencontre à laquelle ont pris part des représentants des directions régionales du Commerce et de la Promotion des exportations des 12 wilayas du sud-est du pays, des opérateurs économiques, a comporté des communications s'articulant autour des avantages et les facilités douanières accordés aux exportateurs.

Parallèlement à la tenue de cette rencontre, une exposition a été mise sur pied dédié aux entreprises activant dans différents domaines tels que le conditionnement des dattes, fabrication de panneaux photovoltaïques et l'artisanat.